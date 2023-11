Mioara Velicu, cunoscuta artistă de muzică populară, a trăit un adevărat șoc când și-a descoperit soțul în comă de Crăciun. Regretatul partener de viață al interpretei de muzică populară s-a intoxicat cu monoxid de carbon de la o sobă de teracotă.

Evenimentul nefericit a avut loc în seara de dinainte de Crăciun, moment în care întreaga familie se pregătea de sărbători.

Artista și-a găsit soțul în comă când a dorit să îl trezească pentru a începe pregătirile pentru sărbători.

Potrivit relatărilor, intoxicația cu monoxid de carbon a survenit după ce, în seara anterioară, au făcut focul într-o sobă de teracotă.

Dimineața, Mioara Velicu a realizat că soțul ei s-a intoxicat.

Interpreta de muzică populară a mai povestit, într-un podcast recent, că și-a sfătuit soțul să nu doarmă în acea cameră. Din păcate, el a refuzat.

Totul, întregul episod s-a terminat cu bine. Soțul acesteia și-a revenit miraculos.

„A fost dimineață când m-am dus să îl scol și el era în comă, în comă profundă. Așa l-am dus la Tecuci și Dumnezeu să o odihnească pe doctorița care a avut grijă de el. Știi cum e în provincie. A stat așa o noapte și mi-a spus că dacă nu își revine a doua zi, înseamnă că se termină viața lui. Nici nu îți spun prin ce necazuri am trecut, nici nu mai vreau să știu, și pe urmă el dimineața s-a trezit, a deschis ochii și că îl doare piciorul. Patul era prea mic și în bara aia de la pat era talpa lui și pe urmă s-a trezit”, a povestit interpreta de muzică populară.

Tot în podcastul moderat de Adrian Enache, interpreta de muzică populară a precizat că au trecut 10 ani de la moartea soțului ei.

Ea povestește că, după momentul în care s-a intoxicat cu monoxid de carbon, soțul ei nu a acordat o mare atenție sănătății. Drept urmare, acesta a decedat din cauza unor probleme pe aortă.

În urmă cu ceva timp, Mioara Velicu a vorbit despre pensia pe care o primește. Potrivit interpretei de muzică populară, ea are o pensie de 4.000 de lei.

De asemenea, ea a povestit cum a ajuns la această sumă, subliniind că statul nu a făcut niciodată nimic pentru ea.

Ce a făcut statul pentru mine? Eu am fost toată viață pe drumuri, într-un stres extraordinar de mare, sunt lucruri pe care statul nu mi le va putea niciodată plăti. Oare ce fel de oameni sunt cei care fac legile astea?”, a spus aceasta.

”N-aș putea spune că nu sunt mulțumită. Am 4000 de lei pe lună, jumate din ei pentru s-au luptat Angela Buciu și Mihaela Mihai, ne-au scos niște drepturi.

Interpreta de muzică populară a mai spus, anterior, că nu a mai dat piese la Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți.

Mioara Velicu a fost deschisă cu privire motivul pentru care a a luat această decizie. Potrivit ei, mulți luau piese de la ea și nu specificau melodia cui este.

Astfel, el făceau milioane, iar ea primea doar 200 de lei.

”Da, cel mai tare mă doare sufletul când ia cineva un cântec de la mine, îl remixează și nu spune că e al meu. Eu nu am mai dat cântece la Credidam pentru că mă doare inima să văd cum necunoscuți iau milioane și eu iau 200 de lei, după atâția ani de muncă. Mi se pare jignitor să-mi dai 200 de lei, asta însemnând că tu ai controlat unde am cântat și ce am făcut. La anul împlinesc 80 de ani și mă duc să trec drepturile de autor fiicei mele”, a explicat aceasta.