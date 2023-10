Un mare artist din România, în comă la spital! Un poet și pictor cunoscut în România a suferit un AVC. Este vorba de Mugur Dumitriu. El se află internat în spital. Bărbatul a suferit un AVC și s-a prăbușit în plină stradă. A fost dus la Spitalul Floreasca, unde medicii l-au operat de urgență și, în cele din urmă, au fost nevoiți să îl inducă în comă.

Mugur Dumitriu a căzut pe stradă. El a fost transportat la Spitalul Floreasca. A fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență și, în cele din urmă, a fost indus în comă. După câteva zile, s-a trezit. Medicii sunt rezervați în privința stării de sănătate a bărbatului. Prietenii apropiați ai acestuia depun toate eforturile pentru a-i asigura o recuperare cât mai ușoară.

După câteva zile, echipa medicală de la Spitalul Floreasca a decis să îl trezească pe artist din comă. Cu toate acestea, nu au reușit, deoarece nu putea să respire singur. Abia la a patra încercare, s-a trezit. Medicii au fost nevoiți să îl mențină sedat pe Mugur Dumitriu, iar aceștia sunt rezervați în privința stării sale de sănătate.

Ca urmare a accidentului vascular cerebral suferit, artistul Mugur Dumitriu a rămas paralizat pe partea stângă a corpului. Cu o săptămană în urmă, a fost transferat din secția de terapie intensivă. Acum se află într-un salon obișnuit. Procesul de recuperare va fi unul îndelungat pentru artist, care a început recent să pronunțe câteva cuvinte.

Mugur Dumitriu are permisiunea de a începe exercițiile fizice de recuperare, fiind însoțit de un kinetoterapeut în spital. Mai târziu, poetul va fi transferat într-un centru de recuperare. Pe lângă dificultățile actuale, pictorul a dezvoltat și bronhopneumonie. Această boală îl epuizează. Din cauza situației delicate, cei apropiați lui Mugur Dumitriu au cerut ajutor pe Facebook.

Prietenii au spus că de la kinetoterapeut, până la clinica de recuperare, totul costă enorm.

„Vă rog mult, ajutați-ne să-l ajutăm.

Muguraș mai are multe poeme frumoase de scris, iar noi, multe poeme frumoase de citit.

Orice leuț e binevenit, mai ales că ne așteptăm ca procesul să fie de lungă durată!

Atât vrem: o șansă pentru Mugur!

Vă mulțumesc din suflet și vă voi ține la curent cu tot ce se întâmplă.

Vă pup și aveți mare grijă de sănătatea voastră!

E mai fragilă decât ați crede!

P.S. Orice share contează, orice lăicușor și orice comentariu fac postarea mai vizibilă și, în plus, suntem deschiși la orice idee care ne-ar putea ajuta să adunăm banii necesari următoarei perioade.

Vă pup și vă mulțumesc!

Vă las conturile mai jos:

Baran Mihaela

Cont lei: RO51INGB0000999905877417

Cont euro: RO61INGB0000999905877431

Codul SWIFT: INGBROBU

Revolut: 0764 153 157”, au transmis apropiații.