Preşedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat vineri că va candida pentru preşedinţia Organizaţiei Femeilor Social Democrate în momentul în care vor fi organizate alegeri.

„În Parlament, la fel. Dacă vă meritaţi locurile, foarte bine. Să fie un Parlament plin de femei. Foarte bine! Acesta să fie obiectivul nostru. Nu că aveţi 50-50 şi, gata, am închis discuţia! Nu cădeţi în această capcană. Şi eu v-o spun ca bărbat. De asta am şi spus şi o să spun în continuare şi nu o să îmi retrag dorinţa aceasta, de a depune dosarul atunci când se fac alegeri pentru organizaţia de femei PSD. Am să-mi depun dosarul, pentru că vreau să devin preşedintele organizaţiei. Nu ştiu cine o să candideze, dar eu o să candidez sigur. (…) Păi, nu se fac alegeri. Nu vedeţi că nu se doreşte să se facă alegeri? Trebuia să decidem la CEx: facem alegeri. Şi făceam! Uite, chiar astăzi”, a declarat Eugen Teodorovici în cadrul Şcolii politice de vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate, desfăşurată la Mamaia.

El a precizat că se va lupta pentru a schimba „mentalitatea bărbaţilor, cu adevărat”, menţionând că nu este importantă împărţirea posturilor conform principiului 50%-50%, ci respectul adevărat faţă de femei.

„Vorbea Rovana (Plumb, n.r) de această egalitate de gen. N-o să mă auziţi niciodată să spun acest lucru. Eu o să mă lupt pentru a schimba mentalitatea bărbaţilor, cu adevărat. Acolo e problema. Nu număr egal femei-bărbaţi, ci felul în care bărbaţii vă simt aproape şi vă respectă ca pe un semen, ca pe ei înşişi. Aici este problema. Şi să nu picaţi în această capcană politică, pentru că este o capcană. Şi la nivel european, unde sunt cei mai mari magicieni în ale politicii şi în ale vânzării foarte frumos împachetatului, vânzării către oamenii care aşteaptă anumite lucruri”, a declarat Teodorovici.

Pe de altă parte, ministrul Finanţelor a remarcat că în ultima perioadă multe dintre posturile importante au fost ocupate de către femei din PSD.

„Vorbea Rovana: ”Să fim noi, să fim noi!’ Domnule, dar noi unde suntem? Noi, noi, noi… Dar noi, ăştia, unde suntem? Am înţeles, aţi ocupat toate funcţiile: şi de prim-ministru, şi de primar general, şi de comisar, şi de preşedintele statului – acum, doamna preşedinte va deveni preşedintele statului. (…) A, ba da, a mai rămas un loc. Cred că la bucătărie. Mihai, îl împărţim pe ăsta? La bucătărie!”, a spus Teodorovici râzând, declaraţiile sale fiind întâmpinate cu râsete şi aplauze din sală.

