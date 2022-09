Bucurie enormă pentru Oana Lis!

Peripeţii pentru Oana Lis. A fost la un pas să-şi piardă definitiv verigheta. Cum s-a întâmplat totul?

Situaţia nu este deloc roz în familia Lis, având în vedere că starea de sănătate a lui Viorel Lis înseamnă că are nevoie de ajutor permanent, iar problemele financiare au făcut-o pe Oana Lis să ceară inclusiv ajutorul celor care ar putea să le doneze bani.

Iată însă că mai au loc şi evenimente fericite. Soţia fostului primar al Capitalei a dezvăluit totul personal.

În urmă cu ceva timp, Oana Lis anunţa că a fost nevoită să-şi amaneteze verigheta, pentru a strânge câţiva bani în plus. Ulterior însă, vedeta a realizat că nu mai are bani pentru a recupera inelul, astfel că l-a lăsat la amanet şi aproape îşi luase gândul că-l va mai vedea vreodată.

O doamnă binevoitoare a ajutat-o însă cu suma de bani care îi mai trebuia pentru a-şi lua verigheta înapoi. Problemele nu s-au încheiat însă aici.

Oana Lis a povestit pe pagina sa de Facebook că cei de la firma de amanet nu mai aveau acolo verigheta, aşa că a fost nevoie să o caute la topitorie, unde abia au găsit-o după două săptămâni.

După ce o doamnă i-a atras atenţia în comentarii că verigheta era ultimul lucru care trebuia să-l fi dus la amanet, Oana Lis a replicat: „Mă gândeam că mă strânge şi oricum nu o port. Gata, acu sunt iar măritată!”

Întreaga poveste cu verigheta Oanei Lis, aşa cum a povestit chiar vedeta pe contul ei de Facebook

„Magia exista… Trebuie doar sa crezi in ea. Cand am lăsat verigheta la amanet eram total convinsă că nu o sa o mai iau niciodată inapoi, ca nu o sa am bani să o mai ridic si ca nici nu o mai vreau si nu mai am nevoie de ea.

Asa că lasat-o de tot acolo, asa ca cei de acolo au dus-o la topitorie. Apoi, ca urmare a apelului meu si a bunăvoinței si sufletului doamnei A…care a vrut să mă ajute cu recuperarea verighetei…m-am dus sa o recuperez …dar nu mai era.

Apoi, cei de acolo au fost foarte drăguți si au cautat-o 2 săptămâni la topitorie si au găsit-o tocmai pentru ca scris pe ea V. Lis . Chiar mi se părea imposibil să caute acu in carul cu fân…si le mulțumesc si celor de la amanet pentru efort…

Acum o am din nou….ma simt mai linistită, mai împăcată sufletește , am realizat ca nu e doar un obiect de aur, ci e o simbol, un legămant pe care nu-l pot arunca cand sunt copleșită.

Am invatat multe, dar cel mai de pret cadou e speranța din sufletul meu pe care oamenii de bine mi-au redat-o…ca inca există magie aici, printre noi, in noi si in ceea ce facem.

Multumesc din suflet si din inimă doamnei A. Multumesc tuturor celor care au fost alături de mine la greu. Dumnezeu lucrează prin oameni. Dumnezeu e in noi, în ceea ce facem.

Sa nu uitam asta cand avem vreun moment de disperare ca încă există magie și bine in lumea asta. Va mulțumesc că existați.”