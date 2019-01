Anunț pentru toți românii din Marea Britanie! Vestea care schimbă totul

Lovitură pentru Brexit şi, implicit, pentru primul-ministru Theresa May! Marea Britanie ar putea rămâne în Uniunea Europeană dacă planul premierului privind Brexitul va fi respins de Parlament, a anunţat ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt, scrie The Guardian, citat de News.ro. Un astfel de deznodământ ar „afecta enorm” relaţiile politicienilor cu votanţii şi reputaţia globală a Marii Britanii, a avertizat Hunt. „Dacă noi, clasa politică, nu vom livra Brexitul, acest lucru ar fi o încălcare fundamentală a încrederii între oameni şi politicieni şi cred că ar fi ceva ce am regreta timp de multe generaţii”, a afirmat el. Hunt a precizat că dacă parlamentarii nu vor aproba acordul la care a ajuns May cu UE, acest lucru ar putea duce la anularea Brexitului. „Dacă acest acord este respins, într-un final s-ar putea să nu ajungem la un alt tip de Brexit, ci la o paralizie a Brexitului. Iar acest lucru ar putea duce la anularea Brexitului”, a declarat Hunt. „Cred că acest lucru ar încălca încrederea şi ar fi foarte rău pentru reputaţia Marii Britanii în afară”, a precizat ministrul. Hunt a insistat că există o singură problemă care a dus la acest impas iar acest lucru este soluţia de rezervă privind Irlanda de Nord. Această soluţie implică rămânerea Marii Britanii în uniunea vamală a UE pe o perioadă nedeterminată pentru a se evita o graniţă strictă cu Irlanda. El a declarat că s-ar putea trece peste impas dacă Marea Britanie ar primi asigurări oficiale din partea UE că soluţia de rezervă ar fi una temporară. „Theresa May a declarat că nu doreşte doar cuinte. Ea vrea ceva cu puteri legale”, a afirmat Hunt. El a făcut aceste declaraţii după ce colega sa din cabinet, Amber Rudd, Secretar de Stat pentru Piaţa Muncii şi Pensii, a declarat că s-a angajat să se asigure că Marea Britanie nu va părăsi UE fără un acord. Ea a refuzat de trei ori să precizeze dacă va mai rămâne în guvern în cazul unui Brexit fără acord.

Parlamentarii britanici se pregătesc de a treia zi de dezbateri în Camera Comunelor înainte să voteze pe 15 ianuarie acordul privind Brexitul. Ministrul de Interne, Sajid Javid, va deschide şedinţa, care este aşteptată să se concentreze pe problema migraţiei.