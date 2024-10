Sucursala din România a Revolut va începe să funcționeze până la sfârșitul acestui an, a anunțat Gabriela Simion, managerul general al Revolut Bank UAB Sucursala România. Anul acesta, sucursalele din Irlanda, Franța, Spania, Olanda și Germania au fost deja deschise, iar până la sfârșitul anului urmează România, Belgia și Italia.

Începând din anul 2021, Revolut a oferit clienților români IBAN-uri locale printr-un parteneriat cu o bancă din România. Un an mai târziu, a început demersurile pentru a înființa oficial sucursala locală, care a fost înregistrată la Banca Națională a României. Aceasta va începe să funcționeze în decembrie 2024, când toți clienții actuali vor fi transferați. Clienții Revolut, atât vechi, cât și noi, vor primi un IBAN românesc emis de sucursala din București.

Sucursala nu va avea birouri fizice. Clienții nu vor simți această tranziție și că experiența lor va rămâne aceeași. Cu noul IBAN, clienții vor putea să își primească salariile sau alte venituri și să efectueze plăți regulate, cum ar fi impozitele și utilitățile.

„Din 2021, am început să oferim clienţilor români IBAN-uri locale în cadrul unui parteneriat cu o entitate bancară locală. Un an mai târziu, am iniţiat demersurile de reglementare pentru înfiinţarea unei sucursale locale în România, înregistrată în registrul ”Sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre”, la Banca Naţională a României. Sucursala va începe să funcţioneze efectiv în decembrie 2024, când migrarea clienţilor existenţi va fi completă”, a explicat Gabriela Simion.