Simona Halep este suspendată în prezent din cauza acuzației de dopaj care i se aduce. Marea campioană a României nu a mai jucat un meci oficial din toamna anului trecut, atunci când a pierdut la US Open.

De atunci, mulți și-au dat cu părerea cu privire la situația în care se află sportiva din România, iar unii chiar cred că sportiva a luat în mod coștinent Roxadustat, substanța cu care a fost descoperită și care este interzisă în sportul alb.

Sorana Cîrstea a venit cu mai multe detalii referitoare la testele anti-doping

Sorana Cîrstea, o altă jucătoare de tenis importantă a României, a venit cu mai multe detalii referitoare la testele anti-doping. Sportiva, care ocupă locul 32 în clasamentul WTA, spune că testarea anti-doping este cel mai mare coșmar al unui sportiv.

De asemenea, ea a mai spus că există momente în care testele pot avea loc de două ori pe săptămână.

„Nu e stresant, m-am obișnuit și în același timp, când îi văd așa, nu că e o bucurie, dar știu cât de dificilă e această zonă. E o zonă tabu pentru noi, care nu vrem să știm, să auzim, e coșmarul cel mai mare al unui sportiv! Și când îi văd la ușă, uneori le zâmbesc.

Chiar mi-au spus: «Nimeni nu ne primește așa!». Zic: «Eu sunt fericită, că îmi fac treaba, totul e controla». Dar ai și niște responsabilități și este ceva obișnuit pentru noi, se întâmplă să avem și două teste pe săptămână. E absolut normal”, a spus sportiva în podcastul numit ”Pe Drept Cuvânt”.

Sportivii trebuie să spună mereu unde sunt

În cadrul aceluiași podcast, sportiva a spus că cei din tenis trebuie să transmită zilnic locația unde se află, subliniind că nu se știe niciodată când urmează să primească o vizită de la cei care fac testele anti-doping.

„Sunt oameni care lucrează pentru WADA, vin și locali, dar și străini. Am avut și străini care îmi vin la 6 dimineața la ușă, aici, în România. De exemplu, azi voi pleca la Monaco, antrenorul meu are bază acolo, iar eu trebuie să îmi schimb adresa și am pus-o pe cea a hotelului din Monaco. Trebuie în fiecare zi să specifici locația și unde vei fi în interval de o oră în care să vină să te testeze.

De exemplu, după Roland Garros au venit imediat, la două zile. Acum, la Wimbledon, m-am întors de o săptămână și nu a venit nimeni. Dar tot timpul se fac aceste teste, nu știu în alte sporturi, dar în tenis se fac foarte multe.

În general se fac după ce ai pierdut la turneu, la Roland Garros am făcut testul și după două zile au venit acasă”, a continuat sportiva.

Sorana Cîrstea a ratat unul dintre teste

Sorana Cîrstea a vorbit despre un moment în care a ratat unul dintre dintre teste, însă nu i s-a întâmplat nimic din cauză să sancțiunile sunt aplicate doar la trei teste ratate.

Ea a mai spus că sportivii care intră în Top 100 trebuie să se supună cerințelor WADA. Astfel, ei trebuie să ofere o oră și o locație în care vor fi sigur.

„Am primit un «missed test», dar la trei ești sancționată, nu a fost cazul. Dar să spun pe înțelesul tuturor, în momentul în care ajungi în Top 100 intri în această grupă la WADA și tu practic trebuie să te supui lor, în ideea de a putea fi controlat tot timpul. Am, într-adevăr, o aplicație în care eu trebuie să dau o oră în fiecare zi, în care eu voi fi într-o locație și ei pot veni să mă testeze.

În mod normal, uite, cum a fost astăzi, am în intervalul 06:00-07:00 dimineața, în care vin, îți bat la ușă când vor ei, nu știi. De obicei dorm, dar îmi dau seama când sună la ușă și am văzut că e 6 și 2 minute, știu.

De multe ori am antrenament de la 08:00, și toată lumea mă întreabă de ce îmi pun așa devreme. Știu că în intervalul acela orar sunt acasă mereu. Ei au nevoie de o oră, când tu trebuie să fii acolo. Și ei vin, pur și simplu”, a mai spus sportiva.