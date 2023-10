Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a răspuns duminică acuzațiilor făcute de fostul primar Gabriela Firea.

Actualul edil cataloghează afirmațiile făcute de Firea drept populiste. El adaugă că în timpul mandatului acesteia, primăria avea conturile blocate.

El a subliniat că după preluarea mandatului, conturile Primăriei Municipiului București au fost deblocate. De asemenea, a menționat că agenția de rating Fitch a acordat Bucureștiului un rating cu patru clase peste ratingul României.

În plus, Nicușor Dan a susţinut că este normal ca o primărie să aibă datorii, dar că este important să nu fie datorii curente, deoarece creditorii pot să blocheze contul instituţiei.

„România are datorii, orice oraş are datorii. Bucureştiul are grad de îndatorare 7-8%. Numai că datoriile acelea trebuie să fie previzibile pe şapte ani, pe 10 ani, pe 25 de ani – cele care sunt de la marile bănci internaţionale.

Ce nu este normal este să ai datorii curente, cum le-am găsit noi, de trei miliarde de lei. Şi oricare din acele 200-300 de firme şi persoane fizice care erau creditori ai noştri puteau să-ţi blocheze contul în orice moment.

Ca dovadă că au şi făcut-o vreo 15 dintre ei. Asta nu e normal. În momentul de faţă noi avem o situaţie financiară foarte bună şi cea mai bună dovadă este ratingul Fitch”, a menţionat edilul general.