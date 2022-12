Liderul senatorilor PNL sare în apărarea lui Bogdan Aurescu, după eșecul României de a intra în Spațiul Schengen

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, i-a luat apărarea ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, după ce România nu a fost acceptată în Spațiul Schengen. Potrivit spuselor sale, Bogdan Aurescu „s-a mișcat foarte bine” și a reușit, împreună cu Lucian Bode și cu Nicolae Ciucă, să obțină susținerea Olandei.

Din punctul lui de vedere, România este „victima colaterală a unor interese, care nu au făcut altceva decât să încerce să inflameze zona pe acest flanc al NATO.”

Acesta a precizat, totodată, că relația dintre România și Austria în contextul aderării Spațiului Schengen „cu siguranță, trebuie gestionată matur și pragmatic”, iar boicotarea firmelor austriece nu va aduce nimic bun „pentru că în contextul în care într-o asemenea situație începi să ai un anumit tip de atitudine de acest gen, nu faci altceva decât să dai argumente și apă la moară celor din Austria care au luat această decizie nedreaptă pentru România.”

„Acest episod Schengen este decontat de întreaga clasă politică mainstream, adică toate partidele care de-a lungul anilor s-au aflat la guvernare și au condus guvernele României decontează într-o oarecare măsură pentru că din perspectiva politicii externe, politica României și prioritatea de a adera la Schengen a fost una care s-a regăsit la toate coalițiile guvernamentale și guvernele care au existat (…).

Aurescu în plan diplomatic s-a mișcat foarte bine, a reușit împreună cu Bode și cu Ciucă, să schimbe poziția Olandei, a reușit să obțină o poziție favorabilă pentru România din partea Suediei, dar se pare că anumite interese și aici nu aș vrea să intru în sfera speculațiilor au generat această răsucire a Austriei. Eu am convingerea că în spatele acestei răsuciri se ascund anumite lucruri și cred că tocmai această împrejurare va face ca poziția Austriei să se schimbe într-o perioadă scurtă de timp”, a declarat liderul senatorilor PNL în cadrul unui interviu acordat pentru RFI.

Nimeni din PNL nu a cerut demisia lui Bogdan Aurescu

În cadrul acelui interviu, Daniel Fenechiu a fost întrebat dacă ar trebui să demisioneze cineva, având în vedere contextul actual. La această întrebare, liderul senatorilor PNL a răspuns că niciun membru din PNL nu a cerut să demisioneze cineva și că „nu există o atmosferă de genul să-l tragem la răspundere pe X, pe Y sau pe Z.”

„Întotdeauna, când un obiectiv major nu este îndeplinit, înainte să se facă o analiză, există oameni care datorită frustrării, datorită percepției lor despre leadership, au anumite solicitări, nu este nimic nefiresc. Însă ce pot eu să vă spun este că la nivelul PNL și vă spun în calitate de lider al senatorilor PNL, care am o foarte bună expunere de contacte, atât cu președinți de organizații, cu o serie de senatori sprijiniți de organizații, cât și cu senatori care sunt prim-vicepreședinți sau vicepreședinți în organizațiile județene ale PNL, nu există o asemenea stare, despre care am văzut și eu în presă, dar am rămas surprins, pentru că nu avea nici o legătură cu realitatea.

Deci nu există o atmosferă de genul să-l tragem la răspundere pe X, pe Y sau pe Z. Au existat imediat după insuccesul generat de opoziția Austriei anumite întrebări, asta e adevărat, au existat discuții la mai multe niveluri, dar nu s-a avansat în cadrul PNL vreo perspectivă de tragere la răspundere a vreunui ministru liberal.

Toți colegii mei știu că Bogdan Aurescu s-a mișcat impecabil, a făcut tot ce putea să facă. Lucian Bode a făcut o serie de demersuri care trebuia să le facă pentru ca să demonteze toate acuzele nedrepte la adresa României (…), a făcut tot ce era uman. Cătălin Predoiu a reușit să rezolve problema cu MCV-ul prin legile justiției (…). Despre președintele Iohannis și premierul Ciucă cred că e foarte greu să încerci să arunci spre ei vreo vinovăție, în contextul în care acțiunea lor a fost cât se poate de transparentă, de evidentă”, a explicat Daniel Fenechiu.