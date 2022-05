Anunț de ultimă oră de la RCS RDS! Toți clienții existenți sunt vizați. În perioada 9 – 15 mai, DIGI își celebrează clienții existenți prin campania „DIGI Days” și oferă 50% reducere, timp de 6 luni, indiferent de serviciul contractat.

Mai exact, DIGI lansează cea de-a 4-a ediție a campaniei „DIGI Days”, prin care mulțumește abonaților existenți pentru loialitate și îi răsplătește cu o reducere de 50%, timp de 6 luni, la contractarea unui serviciu nou, a unei extraopțiuni, respectiv pentru upgrade.

„DIGI Days” se desfășoară exclusiv online, în perioada 9 – 15 mai, și a fost creată special pentru a sărbători fidelitatea clienților și încrederea acestora în serviciile oferite de companie.

Anunțul momentului de la Digi! Ofertă atractivă pentru clienții existenți

Clienții DIGI care au activ minimum un serviciu și doresc să adauge unul sau mai multe servicii din portofoliul companiei, respectiv să realizeze un upgrade sau să activeze o extraopțiune TV, și doresc să beneficieze de avantajele acestei oferte, pot accesa site-ul DIGI.ro.

Oferta se activează direct din pagina principală a campaniei sau din „Contul meu”, secțiunea „Serviciile mele”, selectând fie serviciul nou sau pe cel pentru care doresc upgrade, fie una sau mai multe extraopțiuni TV.

Reducerea de 50% din valoarea facturii se va aplica în primele 6 luni și este valabilă doar pentru contractele încheiate pe o perioadă de 24 de luni.

În ce condiții nu este valabilă oferta

DIGI este operatorul de telecomunicații de top în România, care oferă servicii de televiziune prin cablu și prin satelit de tip DTH, internet fix, telefonie și date mobile, precum și telefonie fixă. DIGI ocupă prima poziție pe piața operatorilor de televiziune prin cablu (63%) și este lider pe segmentul de servicii de internet fix (61%) și telefonie fixă (40%), conform datelor publicate (date statistice sem. I, 2021) de ANCOM, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. În același timp, ocupă prima poziție în topul operatorilor în ceea ce privește portabilitatea, cu peste 3,4 milioane de numere portate din 2008 și până în prezent, potrivit datelor furnizate de ANCOM și estimărilor companiei.

Atenție! Oferta nu se aplică echipamentelor și nu se cumulează cu ratele pentru achiziționarea telefoanelor.

Despre Grupul DIGI| RCS & RDS

DIGI este liderul segmentului de servicii de internet fix, pay-tv și telefonie fixă după cotele de piață deținute în România și unul dintre operatorii europeni de top în domeniul comunicațiilor electronice convergente, derulând operațiuni în Spania, Italia și Portugalia. Compania deține cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune. Grupul DIGI pune la dispoziția abonaților săi și o ofertă complexă de conținuturi trans-media, prin intermediul diviziei media care cuprinde: televiziunile Digi24, Digi Sport 1, 2, 3, 4, Digi4K, Film Now (pay-TV), Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, radiourile Digi FM, PROFM, Dance FM, Chill FM și serviciul de content Digi Online.