Monica Tatoiu: Aveam un iubit care nu era agreat de familie

Monica Tatoiu a povestit cum au fost căsniciile ei, ce nu a mers bine și de ce a divorțat. Cu prima căsnicie a mărturisit că s-a grăbit, iar după o discuție cu tatăl ei, în care a făcut un pariu, a decis să se căsătorească.

A vrut să-i demonstreze părintelui său că orice își propune, poate să obțină.

„Nu vă grăbiți. Eu m-am grăbit. Prima oară m-am căsătorit că am făcut un pariu cu tata în anul I de facultate. Aveam un iubit care nu era agreat de familie. Tata și cu mama (n.r. mama lui) avuseseră o idilă, era ungur, taică-miu era sârb. M-am certat cu el și a zis: nu te ia niciunul, tu ești prea rea, prea gură mare. Zuza mi se spunea, Zuza nebuna. Mă certam cu toată lumea.

Și cu Ceaușescu, tata săracul m-a salvat de nu știu câte ori. Eram nervoasă, eram logodită cu el, numai să îi fac în ciudă. Eu sunt rea. Acum cu Dumnezeu m-a mai calmat. Și zic: care este burlacul cel mai dorit. Tata era cardiolog.

Îmi zice cine, Radu, Dumnezeu să-l ierte! Ăla! În trei luni de zile mă mărit cu el. Și m-am măritat”, a povestit Tatoiu.

Monica Tatoiu: Am divorțat sărind pe geam, pe 17 decembrie 1977

Monica Tatoiu a povestit că s-a căsătorit cu al doilea soț pentru că avea nevoie de buletin de București. Cei doi au fost soț și soție timp de doi ani, iar procesul de divorț a fost foarte dificil, cu partaj.

„Vă povestesc ce am pățit. M-am căsătorit pe 27 septembrie 1977. Am divorțat sărind pe geam, pe 17 decembrie 1977. Am avut o nuntă… am avut o trenă de 50 de metri, săracul mitropolitul Nicolae… zicea: gândește-te, nu te repezi… (…) 250 de invitați. Și tata l-a găsit pe bărbatul meu cu amanta.

Dar nu mi-a zis decât după ce am divorțat. Deci o prostie. După care trebuia buletin de București. Aveam media 9,98 și n-aveam buletin de București. Ăla m-a luat de nevastă că aveam media 8,60 și a intrat la media mea. După doi ani de zile ne-am despărțit”, a mai mărturisit Monica Tatoiu.

Dezvăluiri de pe vremea când preda matematica

Afacerista a făcut dezvăluiri și de pe vremea în care era profesoară! Aceasta a avut parte de întâmplări mai puțin plăcute sau chiar periculoase atunci când a predat matematica.

La începutul carierei sale a avut parte de incidente periculoase. Vedeta a mărturisit că a fost atacată cu pietre de un elev. În acest caz era vorba despre un copil-problemă, care rămăsese și repetent de câteva ori. Din această cauză, vedeta s-a confruntat la acel moment cu o situație potențial periculoasă pentru ea.

Monica Tatoiu l-a amenințat pe respectivul elev pentru a scăpa de viitoare astfel de agresiuni. Fosta profesoară i-a spus atunci elevului că are probleme mintale și că dacă va săvârși o crimă, nu va fi făcută niciodată să plătească pentru ea. Cu această soluție neortodoxă, Monica Tatoiu a reușit să scape de amenințările elevului respectiv.

„Spre exemplu, aveam în clasă, cândva, la începuturile mele de profesoară, un băiat care repeta pentru a patra sau a cincea oară clasa. Și individul ăsta, căci copil nu prea mai era, a aruncat cu pietre după mine.

M-am întors către el și i-am șoptit apăsat să nu mai repete greșeala a doua oară. I-am spus doar atât: „Băiete, eu sunt în evidența Spitalului 9 de nebuni. Ca atare, pot să te și omor, dacă vreau, fiindcă nu voi păți nimic!””, a povestit Monica Tatoiu.

După acest episod, Monica Tatoiu a mărturisit că nu a mai avut probleme cu elevul respectiv. Mai mult, aceasta a aflat că la scurt timp după aceea că băiatul a ajuns și în spatele gratiilor.

„N-am mai avut de atunci niciun fel de probleme cu acela! Și vă pot spune că nu a ajuns bine, fiindcă nu știu peste cât timp avea să fie închis pentru nu știu acte nelegale”, a povestit afacerista, potrivit impact.ro.