Timothy D. Synder, profesor de istorie de la Universitatea Yale și London School of Economics and Political Science, este ferm convins că există șanse mari ca Rusia să piardă războiul din Ucraina, în ciuda puterii sale nucleare.

Acesta și-a explicat punctul de vedere într-o serie de postări făcute pe contul său de Twitter, în care a amintit de conflictele militare din timpul Războiului Rece pentru a oferi o perspectivă istorică asupra războiului actual din Europa de Est.

„Referitor la războiul ruso-ucrainean, o serie de comentatori au pornit de la premisa că o putere nucleară nu poate pierde un război. Acestea sunt baliverne totale și baliverne periculoase.

Se repetă ritualic că Războiul Rece ne-a arătat că puterile nucleare nu pot fi înfrânte. De fapt, Războiul Rece a demonstrat contrariul. Puterile nucleare au pierdut războaie tot timpul.

Cine a câștigat războiul dintre Statele Unite (înarmate nuclear) și Vietnamul de Nord? Vietnamul de Nord, bineînțeles. Cine a câștigat războiul dintre Uniunea Sovietică (înarmată nuclear) și Afganistan? Afganistanul, bineînțeles”, a scris Timothy D. Synder pe contul său de Twitter.

Speaking of the Russo-Ukrainian war, a number of commentators begin from the premise a nuclear power cannot lose a war. This is utter nonsense, and dangerous nonsense. 1/10

It is ritually repeated that the Cold War showed us that nuclear powers cannot be defeated. In fact, the Cold War proved the opposite. Nuclear powers lost wars all the time. 2/10

— Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) June 9, 2022