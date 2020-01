Numărul firmelor radiate a crescut în 2019 cu 26,71%, comparativ cu anul anterior, ajungând la 101.601, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), scrie Agerpres.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti – 12.554 de firme (cu 3,68% mai puţine faţă de 2018) şi în judeţele Iaşi – 4.994 (plus 59,20%), Cluj – 4.009 (minus 0,37%) şi Prahova – 3.617 (plus 37,01%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa, respectiv 783, în creştere cu 29,21% faţă de anul anterior, Covasna – 823 (plus 38,32%) şi Giurgiu – 895 (plus 3,35%).

Scăderi ale numărului de radieri au fost înregistrate doar în Bucureşti (minus 3,68%) şi judeţele Harghita (minus 2,06) şi Cluj (minus 0,37%), în timp ce creşterile cele mai semnificative au fost consemnate în judeţele Teleorman (plus 115,32%), Vaslui (plus 88,61%) şi Bistriţa-Năsăud (plus 85,27%).

Cele mai multe radieri, înregistrate în comerț

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – 29.935 (plus 32,93% raportat la 2018), agricultură, silvicultură şi pescuit – 14.901 (plus 75,49%) şi construcţii – 9.408 (plus 43,02%).

În luna decembrie au fost radiate 6.582 de firme, cele mai multe în Bucureşti – 1.010 şi în judeţele Timiş – 331, Cluj – 324 şi Constanţa – 294.

