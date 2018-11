Antreprenorul din spatele celui mai mare grup industrial românesc

Oamenii care fac posibil sa se intample lucruri frumoase, care fac ca Romania sa evolueze, care aduc bunastare, care se implica si aduc speranta, care daruiesc sens.

In cadrul acestei Gale, Stefan Vuza – Presedinte Chimcomplex, a primit Premiul de Excelenta in Antreprenoriat – ca recunoastere a implicarii si rezultatelor pe care le-a avut in industria romaneasca in ultimii 25 de ani, si a viziunii sale de relansare a chimiei industriale in Romania.

Stefan Vuza, antreprenorul din spatele celui mai mare grup industrial romanesc, Serviciile Comerciale Romane, a pariat in urma cu 15 ani pe industria chimica, atunci cand a cumparat Chimcomplex, la acea vreme firma de stat.

Cu o viziune de business bazata pe istoria infloritoare a chimiei industriale inainte de 89, pe profesionistii din companie, pe resurele naturale ale Romaniei si pe nevoile pietei autohtone si straine, in urma cu 4 ani Stefan Vuza a vizionat potentialul urias pe care aceasta ramura a industriei o are si a planificat extinderea strategica a Chimcomplex prin achizitionarea celui mai mare combinat chimic din tara, Oltchim.

Tranzactia de aproape 200 mil euro, cea mai complexa si cea mai mare a ultimilor 25 de ani din industria chimica, se incheie in decembrie anul acesta, Chimcomplex devenind cel mai important jucator pe piata chimiei industriale din Romania si elementul primar din strategia de comasare a mai multor combinate chimice din tara, in Grupul Compania Romana de Chimie. Aceasta strategie a fost preluata dupa modelul polonez al Grupa Azoty care comaseaza 16 combinate chimice – ca baza a relansarii industriei chimice in Polonia.

“Multumesc revistei Capital pentru acest premiu, si pentru interesul mediatic si verticalitatea de care a dat dovada in toti acesti ani. Decembrie 2018 este un moment istoric si pentru Chimcomplex, prin unirea celor mai mari doua combinate chimice din tara si crearea Companiei Romane de Chimie.

Invit revista Capital sa urmareasca si pe mai departe si sa premieze daca este cazul, evolutia companiei Chimcomplex si a singurului roman care a mai ramas in industria chimica din Romania.” Stefan Vuza, Presedinte Chimcomplex