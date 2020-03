Mircea Badea a comentat în platoul Antena 3 că se poate ajunge, de exemplu, chiar și la închiderea anumitor posturi TV doar pentru că așa vrea Guvernul pe baza OUG nr. 1 din 21 ianuarie 1999.

Declarația lui Badea

„O să-mi cenzurez pornirile și limbajul pentru că este în platoul domnul Horațiu Moldovan pe care îl respect și-l iubesc. Din fericire pentru noi, este în acest Guvern. Din păcate pentru dumneaului, este în acest Guvern.

Ce voiam să spun este că starea de urgență este cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla, adică să dai puteri nelimitate unuia ca ministrul Vela.

Cred că mult mai periculos decât coronavirusul e să dai țara pe mâna acestor bizari din Guvern. Îmi cenzurez limbajul stric din cauza domnului Horațiu Moldovan care face parte din Executiv.

Cine a citit ordonanța de urgență nr. 1 din 21 ianuarie 1999 și a văzut ce poate să facă un Guvern își dă seama ce prăpăd poate face o colecție de bizari având aceste puteri, inclusiv să închidă, fără probleme, acest post de televiziune.

De exemplu, poate să-ți aprobe ei toate știrile pe care le dai. Și pot face multe alte abominații. Este foarte periculos să dai puteri nemărginite unor ciudați”, a declarat Badea.

Avocatul poporului cerea declanșarea stării de urgență

În data de 12 martie, criza generată de Covid-19 a făcut-o pe Renate Weber, cea care ocupă funcţia de Avocat al Poporului, să-i ceară declararea stării de urgenţă preşedintelui Klaus Iohannis.

„Avocatul Poporului, in calitate de garant constitutional al drepturilor si libertatilor fundamentale, luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in actiunea de combatere a raspandirii virusului Covid – 19 solicita Presedintelui Romaniei sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului Romaniei sa o incuviinteze, in conformitate cu art. 93 alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei. Nu punem in discutie oportunitatea masurilor luate pana acum, necesitatea restrangerii unor drepturi, dar acest lucru este obligatoriu sa se intample asa cum prevede legea fundamentala in cazul situatiilor exceptionale. Acestea sunt exigentele statului de drept, in care restrangerea unor drepturi si libertati nu poate fi facuta decat in conditiile art. 53 din Constitutia Romaniei.

Romania are legislatie in materie, respectiv O.U.G. nr. 1/1999, iar prevederile acestui act normativ trebuie respectate intocmai”, este menționat în comunicatul de presă transmis de Avocatul Poporului

Te-ar putea interesa și: