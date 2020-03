Raportat la cele 20 de emisiuni, din totalul de 5.870.000 de telespectatori peste 3.500.000 de telespectatori s-au uitat la emisiunile de talk-show ale Antenei 3. De altfel, ca numar de show-uri, in acelasi top 20, Antena 3 are 12 emisiuni iar Romania TV este pe locul 2 cu 4 emisiuni. B1 are o singura emisiune in acelasi top, emisiunea „Se intampla acum” moderata de Tudor Barbu.

Restul posturilor de stiri, respectiv Digi 24 si Realitatea Plus nu au nicio emisiune care sa aiba peste 100.000 de telespectatori la nivel national.

Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna FEBRUARIE, la nivel NAȚIONAL:

Conform acelorasi date, in luna februarie, din totalul de 5.870.000 de telespectatori care s-au uitat la cele mai vizionate emisiuni ale posturile TV stiri, peste 3.600.000 provin din mediul urban. Dintre acestia, 2.293.000 de telespectatori din mediul urban aleg emisiunile postului Antena 3.

Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna FEBRUARIE, la nivel URBAN:

Sursa Kantar Media. Copyright ARMA

