ANSVSA, anunț de ultimă oră pentru români. Pâinea neambalată poate transmite COVID-19?

ANSVSA aduce informări de ultimă oră despre cât de periculoasă este pâinea neambalată. Mai exact, potrivit sursei citate, pâinea neambalată nu poate constitui o sursă de îmbolnăvire de COVID-19.

De menționat este faptul că, reacția ANSVSA vine în urma publicării unor spoturi publicitare care panichează populația cu privire la pâinea neambalată, în contextul pandemiei. În acest context, Autoritatea este de părere că nu este necesară reglementarea suplimentară a comercializării produselor de panificaţie neambalate, iar spotul publicitar pe această temă, difuzat la tv, nu face decât să inducă în eroare consumatorii.

Imediat după apariția spoturilor publicitare, instituția a organizat o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor şi patronatelor de profil, pentru a informa și a clarifica necesitatea unei astfel de acţiuni, precum şi de a analiza impactul negativ care poate fi generat pe piaţa produselor respective prin mediatizarea de informații eronate.

Ce reclamații s-au primit

În ceea ce privește reclamațiile făcute, reprezentanţii asociaţiilor şi patronatelor din domeniul panificaţiei au reclamat faptul că informaţiile eronate apărute în spaţiul public au creat confuzie în rândul operatorilor şi o stare de îngrijorare nejustificată în rândul consumatorilor, ceea ce a generat pierderi economice importante pe piaţa produselor de panificaţie neambalate.

În acest context, pentru a calma populația și pentru ca patronatele de profil să fie în siguranță, reprezentanții ANSVSA au precizat că la această dată nu există dovezi ştiintifice că alimentele sunt o sursă probabilă sau o cale de transmitere a virusului, aşa cum, de altfel, este menţionat în ghidurile pentru industria alimentară elaborate de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)/WHO (World Health Organization) și EFSA (European Food Safety Authority), publicate în luna aprilie a anului trecut.

De menționat este faptul că, în Uniunea Europeană legislaţia privind siguranţa alimentelor, inclusiv pentru domeniul produselor de panificaţie, nu a fost modificată pe considerente legate de pandemie, deci pâine nu poate reprezenta în pericol.

Ca și concluzii, ANSVSA consideră că nu este necesară reglementarea suplimentară a comercializării produselor de panificaţie neambalate. Sursa citată a mai precizat că respectarea cu stricteţe de către personalul angajat care manipulează şi comercializează alimentele a regulilor privind siguranţa alimentelor, a celor de igienă personală şi de informare adecvată a consumatorilor sunt mecanismele prin care produsele alimentare puse pe piaţă sunt sigure, deci consumatorii le pot cumpăra fără griji.