Andreea Marin a mers și în acest an în Capri, în compania iubitului, Adrian Brâncoveanu. Cei doi au petrecut două săptămâni frumoase în locația din Italia iar fosta prezentatoare de la TVR 1 și-a surprins fanii cu multe fotografii din vacanță.

Mai mult, fosta soție a lui Ștefan Bănică și-a pus pentru prima dată extensii de păr, înainte de a pleca în vacanță, astfel că a putut experimenta câte o coafură nouă aproape în fiecare zi.

Trebuie menționat că una dintre fotografii a atras atenția internauților, deoarece Andreea Marin a fost implicată într-un proiect important, prin Creative Hub Voice & Visibility, noua sa pasiune. Îndrăgita prezentatoare s-a bucurat de o experiență unică și a urcat pentru prima oară pe un scuter Vespa, celebru în multe regiuni ale Italiei. Fiind profesionistă, aceasta a dat dovadă de eleganță și a purtat o rochie verde cu buline albe, fluidă și lungă pentru a se asorta cu scooterul.

„Italia văzută de pe Vespa, pe care am condus-o pentru prima oară la aceste filmări, nu m-am mai putut ascunde în spatele partenerului meu de viață, care-mi face călătoria mai ușoară, lipsită de griji și mai plăcută de obicei. Am fost nevoită să învăț să merg pe două roți și a fost o bucurie! Dar am avut protecția talismanului meu norocos, să nu fac vreo boacană, căci recunosc, am avut emoții”, a transmis Andreea Marin.