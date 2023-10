Andreea Berecleanu și soțul ei, Constantin Stan, și-au petrecut vacanța de vară în străinătate. În acest an, au ales să viziteze nordul și vestul Europei. S-au plimbat, timp de două săptămâni, prin Islanda și Franța.

Concediul lor a avut loc în iulie 2023. Cei doi au ales aceste destinații turistice pentru că voiau să scape de caniculă.

Prezentatoarea TV este o persoană calculată, care cunoaște valoarea banului. Deși s-a simțit bine în Islanda, prețurile de acolo au uimit-o. Chiar dacă era conștientă că tarifele din țările nordice sunt mari, nu se aștepta să cheltuiască, acolo, o mică avere. De exemplu, pe 35 de km parcurși cu taxiul, a cheltuit 150 de euro. În Franța, însă, aceeași distanță, parcursă tot cu taxiul, a costat-o doar 50 de euro.

„Da, este scumpă (Islanda). Spre exemplu, între taxiul din Capitală pe o distanță similară, să zicem, de la aeroportul Charles de Gaulle până în centrul Parisului (circa 35 de km), este o diferență de 150 de euro (n.r. – în Islanda) versus 50 de euro (n.r. – la Paris). Cam toate, inclusiv excursiile, inclusiv restaurantele, mâncarea, sunt extrem de scumpe.

În țările nordice au un nivel de trai foarte ridicat și, bineînțeles, și alte costuri. Nu am stat mult. Am stat o săptămână. Am avut în total două săptămâni de concediu. Șase zile am stat în Islanda, apoi la Paris și în împrejurimile Parisului”, a mărturisit prezentatoarea TV în cadrul unui interviu acordat pentru Unica.