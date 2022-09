Andreea Bălan se afla în cartierul Drumul Taberei din Sectorul 6 al Capitalei când mașina sa a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani din Ucraina.

Incidentul s-ar fi produs din cauza neglijenței ucraineanului, care nu a respectat culoarea roșie a semaforului electric atunci când se afla la intersecția dintre strada Sibiu și Bulevardul Timișoara. Nu au existat răniți, dar autoturismele au fost avariate. Amândoi au mers la Biroul Accidente Ușoare și au fost testați cu aparatul etilotest. Ambii au fost testați negativ.

Cântăreața mergea la repetiții

Andreea Bălan a declarat pentru Spynews.ro că era în drum spre o sală de dans din Drumul Taberei pentru repetiții la momentul producerii accidentului.

”Mergeam la repetiții cu dansatorii mei și Petrișor, că mâine trebuie să mă prezint la o emisiune, eram undeva prin Drumul Taberei, că acolo avem sala și când am vrut să fac la un moment dat stânga un șofer n-a văzut roșu și a trecut pe roșu, un șofer din Ucraina, un puști de 22 de ani” povestește aceasta.

Nu au existat răniți

Deoarece autoturismele au fost avariate, fiecare a trebuit să-și ducă mașinile la reparații. Cu toate acestea, artista spune că atât ea, cât și tânărul din Ucraina sunt bine, iar cel mai important lucru este că nu a fost nimeni rănit.

”Nu, niciunul dintre noi nu a pățit nimic. A fost o mică sperietură, ne-am dat jos, am văzut că suntem ok. Eram singuri fiecare în mașina lui. Sunt avarii, am lăsat mașina la service, o repară în 2-3 săptămâni, îmi dau o mașină la schimb. Vorbesc așa relaxat că am trecut prin multe, ăsta e un mic accident. Important că avem mâini și picioare și că mergem și suntem sănătoși și că nu s-a întâmplat nimic grav, sunt întreagă” a declarat Andreea Bălan.

Ucraineanul și-a asumat vina

Cântăreața a povestit că tânărul în vârstă de 22 de ani și-a asumat vina, deoarece a trecut pe culoarea roșie a semaforului.

„El și-a asumat vina, nici el n-a vrut îți dai seama. I-a părut rău și asta este, acum fiecare își repară mașina, nu e nicio problemă” a spus Andreea.