Se pare că Andreea nu vrea să cedeze niciun metru în faţa fostului partener de viaţă şi va cere custodia totală doar şi toate bunurile: “Va cere custodia exclusivă. Vrea să rămână cu vila, bunurile și mașina, nu renunță la nimic”, spun sursele Cancan.

Andreea Bălan vrea un program strict de vizite în care George Burcea îşi va putea vedea cele două fetiţe, Clara Maria și Ella Maya, dar şi pensie alimentară din partea acestuia. Artista îşi doreşte şi averea, argumentând că totul este cumpărat din banii proveniţi din sutele de ore de muncă în studio şi pe scenele din întreaga ţară: o vilă impresionantă, multe bunuri de valoare, precum şi maşina.

Pe de cealaltă parte, nici George Burcea nu se lasă mai prejos, iar procesul de divorţ riscă să fie unul de durată. Bărbatul şi-a angajat un avocat şi se pregăteşte să atace în instanţă planul Andreei, nefiind dispus să renunţe la întreaga avere, scrie cancan.ro.

Mărturisiri sfâşietoare în faţa fanilor

Într-un episod recent al vlogului pe care-l găzduieşte acum pe YouTube, Andreea Bălan le-a povestit fanilor despre visul pe care l-a avut, să-şi întemeieze o familie şi să aibă copii. Totul a devenit realitate, însă, într-un final, situaţia a luat o turnură nefericită.

“Am dorit foarte mult să-mi construiesc o familie. Am realizat că un copil mă va completa la un nivel extrem de profund, la un nivel la care nimic altceva nu a reuşit să mă completeze până în momentul acela. De aceea, scopul meu imediat, la 32 de ani, a fost să găsesc pe cineva cu care să îmi întemeiez o familie. Lucrul acesta s-a întâmplat.

După cum bine ştiţi nu am făcut numai un copil, am făcut doi, pe Elluţa şi pe Clara. Am realizat cât de frumos este să fii mamă. Totodată, faptul că eşti mamă te transformă în continuare şi te face să intri în contact cu tine ca şi copil şi să îţi dai seama că mai ai mult de lucru cu tine, iar copiii scot din tine şi părţile frumoase, dar şi părţile negative”, mărturisea Andreea în faţa fanilor şi prietenilor virtuali.