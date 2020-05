Între Andreea Bălan şi George Burcea nu mai există cale de întoarcere. Artista a înaintat actele de divorţ şi, la scurt timp după asta, le-a transmis fanilor un mesaj despre viaţă, iar aceştia au interpretat imediat totul ca un mesaj cu subînţeles la adresa fostului partener de viaţă şi a relaţiei eşuate.

“Legea de atracție funcționează doar dacă ai gânduri nobile, pline de iubire și recunoștință pentru viață pe care o ai” sau “Dacă nu am realizat ceva înseamnă că nu am crezut suficient de mult în acel vis” sunt doar două dintre mărturisirile pline de sinceritate postate de Andreea Bălan pe contul ei de Instagram.

“Orice este posibil dacă ai suficient curaj și crezi în tine. Nu știi calea, dar dacă visul tău este clar în minte, vei reuși să-l îndeplineșți indiferent de obstacol. Legea de atracție funcționează doar dacă ai gânduri nobile, pline de iubire și recunoștință pentru viață pe care o ai.

Dintodeauna am aplicat #theSecret, chiar și înainte să citesc cartea, și ceea ce am vizualizat mi s-a îndeplinit, iar dacă nu am realizat ceva, înseamnă că nu am crezut suficient de mult în acel vis.

Alege-ți cu grijă gândurile, gândește pozitiv, vizualizează, crede și acționează”, a fost mesajul postat de artistă pe pagina sa de socializare.