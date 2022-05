Capital a stat de vorbă cu Anca Sandu, președintele Asociației Casa Bună, despre proiectele pe care le-a realizat și ce provocări a întâmpinat de-a lungul carierei sale.

Capital: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

Anca Sandu, președinte Asociația Casa Bună: „ONG-ul in sine este un mare succes pentru mine. Faptul ca existam, ca echipa mica a facut fata cu brio provocarilor ridicate de cresterea rapida si accelerata atat in numar de voluntari cat si in activitati, toate astea in contextul pandemiei, este absolut fabulos.

Acum, daca as face zoom in pe unul dintre proiecte, cred ca Taberele educationale de la Casa Buna sunt cel mai aproape de sufletul meu si le consider un mare succes.

Se spune ca un obiectiv trebuie sa te sperie un pic si sa te bucure mult. Asta a fost senzatia cu aceste tabere pornite in 2021 impreuna cu prietenii de la JYSK. Timp de 6 luni am adus la casa buna copii din Ferentari si Jilava care au locuit impreuna cu noi, s-au jucat, au invatat, au mancat sanatos si au dormit in liniste. Am reusit sa cream un spatiu sigur pentru ei ceea ce nu credeam ca vom reusi si nu credeam ca va functiona.”

Capital: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Anca Sandu, președinte Asociația Casa Bună: „Categoric trebuie sa fie programul de lectii online 1:1. In cadrul acestui program aducem impreuna voluntari din toate colturile lumii si copiii din comunitatile vulnerabile sprijinite de Casa Buna. Ei se intalnesc saptamanal pe Skype si sedimenteaza notiunile de baza de care copiii au nevoie (citit, scris, socotit). Zic asta mereu, oficial facem educatie remediala, neoficial crestem oameni oameni buni, increzatori.

Voluntarii sunt ghidatati in program de un analist comportamental, Corina Olteanu, dar si de colegele mele Raluca Toma si Alexandra Popa care se asigura ca aceasta comunitate exista acum si va exista si în viitor. Facem asta de doi ani de zile, de la inceputul pandemiei iar copiii sunt din ce in ce mai bine.”

Capital: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

Anca Sandu, președinte Asociația Casa Bună: „Inceputul lui 2022 s-a dovedit greu de dus din punct de vedere emotional. E greu sa te gandesti la activitatile prevazute pentru 2022 in contextul conflictului din Ucraina si a oamenilor care au nevoie de tot suportul nostru in aceasta perioada. Suntem implicati acolo si ajutam cum putem. In ceea ce priveste activitatea ONG-ului, ne continuam programele educationale, de sanatate si viața decenta, trei programe mature ale noastre si dezvoltam zona vocationala unde in trecut nu am avut o prezenta constanta si consecventa.

Din zona vocationala ne uitam la : ateliere de cosmetica si croitorie pentru adolescente si la ateliere practice prin care vrem sa expunem copiii mai mici la diferite meserii pe care le pot ocupa in viitor (atât din zona digitala – robotica, electronica, programare, design cat si din zona non-digitala – tamplarie).

Ne uitam totodata si la consiliere vocationala pentru adolescenti cat si la un program de meditatii pentru clasa a 8-a adaptat nevoilor si nivelului real al copiilor cu care lucram noi. Ne dorim sa dezvoltam si un program de educatie sexuala prin care sa ghidam adolescentii.

Ne-am propus sa construim o gradinita si sa transformam miracolul facut de Corina Olteanu sambata de sambata in ceva zilnic si recurent.

Capital: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Anca Sandu, președinte Asociația Casa Bună: „Am vazut pandemia ca pe o oportunitate. Un alt sut in fund sa facem mai mult decat ne gandeam ca putem sa facem. Asa am pus bazele programului de lectii online, am ajuns la copii din zona rurala și am dublat numarul de ore de lectii facut de copii vs perioada de dinainte de pandemie.

Insa, este greu sa construiesti o echipa in pandemie, in contextul in care ne vedem rar la fata, vorbim mult pe canalele sociale, in online si prea putin in persoana. Este usor sa ne instrainam in online, să ne izolam.

Capital: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Anca Sandu, președinte Asociația Casa Bună: „Mi-e greu sa ma gandesc la ce fac acum ca la o cariera. Daca mi-as fi continuat activitatea profesionala în IT probabil raspundeam cu usurinta. Nici nu stiu cum ajungi aici, in rolul pe care il ocup eu, rol care este greu de definit uneori.

Dar probabil as sfatui-o sa puna pasiune in tot ce face, sa o faca cu incredere indiferent de ce se intampla in jurul ei pe parcurs, sa fie blanda cu ea si cu oamenii din jur. Fiecare zi este un experiment si o lectie invatata. Nimic nu e definitiv.”

Capital: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Anca Sandu, președinte Asociația Casa Bună: „Cred ca oamenii se trezesc din amorteala si vor sa faca bine pe bune.

Vor sa aiba impact, vor sa vada rezultatele muncii lor, vor sa vada ca ceva se schimba. Asta cred ca ne va forta pe toti sa regandim ce facem, cum facem, si ce impact real avem, dincolo de ce ne dorim noi si mai degraba inspre ce este de ajutor celuilalt.”

Capital: Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Anca Sandu, președinte Asociația Casa Bună: „Vin dintr-o familie cu posibilitati modeste. Banii (sau lipsa lor) era o tema recurenta in familia mea. Am trait cu gandul ca am nevoie de ei pentru a fii fericita. Am 37 de ani. Timpul m-a invatat ca nu este chiar asa. Insa, orice ai face sau orice calatorie ai incepe, asigura-te ca ai o stabilitate financiara (oricat de pragmatic ar suna).”