Dechiderea unui nou magazin Jysk implică o investiție de aproximativ 2 milioane de lei, a transmis pentru Revista Capital Alex Bratu, General Managerul companiei pentru România și Bulgaria. Bugetul de investiții este cuprins între 30 și 35 milioane de lei pentru anul 2022, fiind vizată continuarea expansiunii Jysk la nivel local.

CAPITAL: Care este cifra de afaceri prognozată pentru anul 2021?

Alex Bratu: Ne așteptăm la o creștere formata din două cifre, o creștere susținuta de faptul că magazinele nu au mai fost închise ca anul trecut.

CAPITAL: Ce profit prognozați la finalul acestui an?

Alex Bratu: Prognozam că și EBIT-ul va fi de asemenea în creștere, datorită și noilor magazine deschise, și creșterii magazinelor comparabile.

CAPITAL: Care este bugetul de investiții pentru 2021? Dar pentru anul 2022?

Alex Bratu: Bugetul de investiții depinde de numărul de magazine deschise, deoarece majoritatea investițiilor noastre țin de expansiune. În anul 2021 am deschis 16 magazine noi. Inaugurarea unui magazin implică un buget de aproximativ 2 milioane de lei, pentru amenajare, mobilierul și stocuri. Astfel, bugetul de investiții pentru anul următor este de 30 – 35 milioane de lei.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dvs. le-a realizat în acest an?

Alex Bratu: Cele mai importante investiții realizate în acest an au mers către procesul de expansiune. Noi avem ca obiectiv inaugurarea a 15 magazine noi pe an, iar ultimul an financiar am inaugurat 16 magazine noi. Am trecut de pragul de 100 de magazine în luna iunie și ne-am propus să ajungem la 200 de magazine în România. Căutăm în permanență spații potrivite conceptului nostru de magazin, de minim 1400 mp, pe un singur nivel, cu acces pentru camioane mari cu marfă.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Alex Bratu: Incertitudinea a fost cea mai mare provocare. Față de alte țări în care activăm, precum Germania, de exemplu, am fost însă norocoși, pentru că în România magazinele nu au mai fost perioade în care magazinele să fie închise. O altă provocare ține de stocuri și de lanțul de aprovizionare. La nivel mondial, pandemia a dat naștere la întârzieri în aprovizionarea cu materie primă, ceea a dus la întârzieri în producție și, în cele din urmă, la lipsă de stocuri. Cea de-a treia provocare ține de procesul de expansiune, pentru că este destul de greu să găsim spații de retail potrivite pentru noi, nu sunt atât de multe proiecte de retail noi în dezvoltare.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări ale ultimului an?

Alex Bratu: Am reușit să facem ceea ce ne-am propus și, în unele zone, chiar ne-am depășit așteptările. Am inaugurat mai multe magazine decât aveam în plan, am mers mai departe cu procesul de unificare a canalelor offline și online, prin introducerea serviciului de Comandă online, livrează în magazin, am făcut pași importanți pentru a deveni mai sustenabili, stabilindu-ne obiective pentru emisiile de carbon și pentru materia primă folosită în produsele noastre, am introdus ambalaje mai sustenabile, realizate din carton certificat FSC ce poate fi reciclat cu ușurință, iar în România am demarat și două parteneriate noi, cu WWF-România și Code for Romania, pentru a sprijini protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice.

CAPITAL: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Alex Bratu: Suntem o companie cu rădăcini și valori scandinave și ne dorim să fim prima alegere a clienților, prin oferte excelente și produse de calitate, dar și prima alegere a celor care doresc să lucreze în retail, într-un mediu care răsplătește rezultatele bune și implicarea.