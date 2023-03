La doar câteva zile distanță după ce Curtea de Apel București a hotărât menținerea fraților Tate în arest preventiv pentru încă 30 de zile, Anamaria Prodan a făcut declarații surprinzătoare despre Andrew Tate și Tristan Tate.

Se pare că vedeta nu este de acord cu decizia luată de Curtea de Apel București pentru că, spune ea, cei doi ar trebui să fie judecați cât timp se află în arest la domiciliu, pentru că nu există dovezi clare în cazul lor.

Vedeta a atras atenția asupra faptului că statul român plătește mulți bani pentru arestarea fraților Tate și că presa locală le strică imaginea prin „tot acest circ mediatic”. „De multe ori se întâmplă să nu se dovedească acuzațiile, cine mai șterge demență creată de media din viață acelor oameni?”, se întreabă Anamaria Prodan.

„Muncă lor de o viață și imaginea lor sunt distruse pentru ce?! Normal eu știu că este invers în viața asta! Avem dovezi și arestăm. Statul român plătește atât de mulți bani pentru arestarea acestor oameni care sunt vinovați înainte de a administra probe de vinovăție. De multe ori se întâmplă să nu se dovedească acuzațiile, cine mai șterge demență creată de media din viață acelor oameni?

Oare nu se pot judecă în arest domiciliar? Oare sunt criminali atât de periculoși? Întreb doar! Există dovezi clare cu privire la acest caz? Înțeleg că fetele din acest dosar sunt pe arest domiciliar. Oare de ce nu putem trata că niște profesioniști cazurile acestea „celebre”?

Oare de ce trebuie să facem un circ mediatic din orice? Nu cred că fac cinste țării! Puteau să fugă, cred eu. De ce să arestăm, repet, înainte să avem toate probele incriminatorii? Asta mi se pare incredibil. Se „scapă” informații în presă…

Dacă sunt vinovați, cu siguranță se vor strânge probe și își vor face pedeapsa. Unde este prezumția de nevinovăție? De ce nu se aplică în România? Oare facem aceste circuri mediatice pentru a distrage atenția de la lucrurile care sunt importante cu adevărat? Oare cât plătește statul român despăgubiri în situația de nevinovăție?”, a fost mesajul transmis de Anamaria Prodan, relatează România TV.

Aflat în spatele gratiilor, Andrew Tate a aflat părerea Anamariei Prodan. La scurt timp, acesta i-a transmis mulțumiri pentru că susține dreptatea.

„Mulțumesc, Anamaria Prodan, pentru că susții dreptatea”, a scris, joi, Andrew Tate pe contul său de Twitter.

Lângă mesaj, acesta a adăugat un link în care declarații ei erau traduse în limba engleză.

Thank you, Anamaria Prodan, for standing up for justice.

Full article here:https://t.co/dKeIvImL8r pic.twitter.com/VtQrS5zHsX

— Andrew Tate (@Cobratate) March 2, 2023