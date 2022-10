În ultima perioadă, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au fost subiectul principal de pe prima pagină a ziarelor, după ce s-au bătut în mijlocul străzii.

După conflict, Anamaria Prodan a fost surprinsă la Spitalul Floreasca din Capitală pentru a primi îngrijiri medicale și a mers la INML pentru a-și scoate un certificat medico-legal.

Mesajul Anamariei Prodan pentru Laurențiu Reghecampf

Recent, Anamaria Prodan a publicat un nou mesaj pe pagina sa de Instagram, cel mai probabil făcând referire la Laurențiu Reghecampf.

„Nu ai cum să te dai șmecher în fața celui ce te cunoaște de când erai fraier!” este mesajul publicat de Anamaria Prodan într-un InstaStory.

Cum se apără Anamaria Prodan?

La scurt timp după conflict, Anamaria Prodan a dat mai multe declarații despre ce s-a întâmplat între ea și fostul partener de viață. Anamaria Prodan a spus că a acționat în autoapărare.

„Când ești agresat, nu poți să stai cu mâinile în sân, să fii lovit doar pentru faptul că ești femeie și trebuie să taci că te judecă un Gigi Becali sau mai știu eu cine din țara asta. (…) Am fost la IML, am certificatele, am tot ce s-a întâmplat pe camerele de supraveghere montane de Laurențiu Reghecampf pe stradă. (…) Numai un golan de stradă poate să lovească o femeie. Un bărbat care face ceea ce face Laurențiu Reghecampf poate să fie numit, conform DEX-ului, golan”, a spus Anamaria Prodan la Antena 3.

Scandalul a dus la anchetă și dosare penale

Amintim că în urma scandalului dintre Anamaria și Laurențiu, Poliția Snagov a declanșat o anchetă. Antrenorul, care activează în Azerbaijan, la Neftchi Baku, a mers la reședința din Snagov pentru a-și vizita fiul, pe Laurențiu Reghecampf Jr. Acolo l-a așteptat, însă, fosta soție iar lucrurile au degenerat. S-a ajuns la violență fizică, iar cei doi și-au împărțit câteva lovituri, după care au ajuns la secția de poliție. Autoritățile au deschis dosare penale și au emis ordine temporare de restricție.