În ultima perioadă, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au fost subiectul principal de pe prima pagină a ziarelor, după ce s-au bătut în mijlocul străzii.

După conflict, Anamaria Prodan a fost surprinsă la Spitalul Floreasca din Capitală pentru a primi îngrijiri medicale și a mers la INML pentru a-și scoate un certificat medico-legal.

Ce probleme de sănătate are Anamaria Prodan?

Anamaria Prodan și-a pus mâna și piciorul în ghips, Totodată, surse din presă spun că impresara mai are și problemele cu silicoanele, după ce a fost lovită de Reghecampf. Se pare că implanturile mamare s-ar fi deplasat, iar cel din posterior s-a deteriorat în urma căzăturii.

Totodată, Anamaria Prodan l-a lovit peste față pe Laurențiu Reghecampf, motiv pentru care antrenorul are ochiul vânăt. Acest lucru s-a putut observa și din fotografiile postate de acesta. Antrenorul a mers la INML, pentru analize. Medicii i-au emis un certificat din care rezultau leziunile de la nivelul feţei şi i-au transmis că analizele toxicologice ar putea dura până la 7 luni.

Ce spune prietenul Anamariei Prodan despre conflictul cu Reghecampf?

Andreas Stavarache, prietenul Anamariei Prodan a fost invitat în emisiunea „Acces Direct”, acolo unde a explicat că Anamaria Prodan nu a dorit să se ajungă la violență și că ea își dorea doar să îi arate antrenorului unei echipe din Azerbaidjan modul în care imaginea acestuia a fost stricată.

Prietenul impresarei mai spune că aceasta l-a rugat pe Laurențiu Reghecampf să divorțeze mai repede, pentru ca tot acest scandal să ia final.

„Ea, de fapt, a fost foarte deranjată, am înțeles de la ea, că a sărit gardul ca să vorbească cu Bebe. Bebe nu voia să vorbească cu tatăl lui. (…) Din câte am înțeles, el a trecut pe la nașii lor, probabil că a băut. (…) Am înțeles că a intrat în casă și nici măcar nu a sunat-o. Cred că nu s-ar fi supărat dacă ar fi sunat, dacă ar fi căutat o altă modalitate. (…) Ea a venit repede acasă și a ajuns la discuția din stradă, ea arătându-i cum i-a stricat imaginea. (…) Îi arăta toate știrile care apar și îl roagă să divorțeze”, a spus Andreas Stavarache.