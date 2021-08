Anamaria Prodan, dezvăluiri din prima căsnicie: E sufletul meu şi cel mai bun prieten pe care îl am

Anamaria Prodan a mai fost căsătorită, între 1998 și 2007, cu baschetbalistul Tibi Dumitrescu, care i-a dăruit două fete. Totodată, cei doi au rămas în relații bune, chiar dacă au decis să divorțeze. Potrivit celor spuse, Tibi Dumitrescu este „cel mai bun prieten” al impresarei.

„Eram divorţată, nu ştia nimeni, nici mama, numai eu şi soţul meu şi am vorbit amândoi ce e mai bine pentru fete? Să le aducem în România, la şcoala americană şi să începem o afacere în România, pentru că nimeni nu voia să stea fără copii. Noi am stat în aceeaşi casă, Tibi Dumitrescu e sufletul meu şi cel mai bun prieten pe care îl am.

Am stat aşa împreună, am pus lucrurile la punct şi am zis că nimeni de pe acest Pământ nu trebuie să afle că am divorţat, nici măcar copiii. Am hotărât ca în momentul în care găsim ceva serios ca relaţie şi ne hotărâm să ne recăsătorim, atunci le vom prezenta copiilor şi o să meargă fiecare la casa lui”, a spus Anamaria Prodan la TV Telekom Sport.

De când se cunoștea cu Tibi Dumitrescu?

De asemenea, aceasta a dezvăluit faptul că se cunoștea cu Tibi Dumitrescu de când erau mici.

„Noi ne ştim de mici, am mai fost o tură împreună. Pe vremea aia îmi doream altceva, de când sunt mică am ştiut exact ce am de făcut într-o lume haotică. Dacă mă priveşti din afară, ai impresia că epatez, dar cine mă cunoaşte ştie că am o viaţă planificată”, a mai explicat impresara.