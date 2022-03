Anamaria Prodan este departe de a părea o femeie aflată în suferință. Dimpotrivă, ultimele imagini cu impresara indică că aceasta trece printr-una dintre cele mai înfloritoare perioade din viața ei. Anamaria Prodan arată din ce în ce mai bine, ia acest aspect a fost observat de absolut toată lumea care o urmărește pe rețelele de socializare.

Într-una din unele imagini postate recent pe său contul de socializare, celebra impresară a șocat pe toată lumea. Într-o imagine postată pe Instagram, ea a făcut furori într-o rochie lungă, mulată, ce îi scoate trupul bine lucrat în evidență. Rochia neagră este perfect asortată cu o pereche de pantofi superbi și o geantă . care pare sumpă. Toți care au analizat poza au putut observa că Anamaria Prodan a slăbit și că arată din ce în ce mai bine. Postarea a fost foarte apreciată în mediul online și a strâns, în doar câteva ore, zeci de mii de aprecieri.

Ipostaza cu care Anamaria Prodan a șocat pe toată lumea

Toți cei care îi urmăresc contul de socializare au scris numai cuvinte de laudă la adresa ei.

”Ești superbă”, ”Mereu elegantă”, ”Stilată”, sunt doar câteva dintre zecile de comentarii primite de la urmăritori.

Noua ipostază cu siguranță că nu a trecut neobservată de Laurențiu Reghecampf dar mai ales de către iubita acestuia. Antrenorul și impresara se află de ceva vreme în plin scandal, care a explodat cu o cerere de divorț. Probabil că multă lume s-ar fi așteptat să o vadă pe Anamaria Prodan distrusă de durere, mai ales că în mai toate aparițiile publice din trecut ea a avut numai cuvinte de laudă la adresa celui care i-a fost patener de căsnicie. Lucrurile au stat exact pe dos, iar impresara a afișat o mină mult mai luminoasă ca în trecut.

Scandalul dintre impresară și antrenor

Nici relația oficializată deja a lui Reghecampf cu Corina Caciuc nu au făcut-o pe impresară să uite de imaginea sa publică. Cu toate acestea, ea a făcut o serie de dezvăluiri despre trecutul antrenorului și i-a atacat noua iubită. Despre aceasta a spus că era de mult timp cu Reghe.

„Pe actuala a ținut-o și acasă la mine. Eu am luptat până acum și am trecut mereu peste. Pentru mine, familia este cel mai important lucru de pe pământ. Familia e Dumnezeu. Cum era să-i zic eu lui Reghecampf când s-a întâmplat prima dată să plece că nu mai am nevoie de el. L-am luat și i-am explicat pas cu pas. Și dacă era câștigătoare de Oscar, eu nu eram de acord să mă deranjeze una și să-mi șantajeze bărbatul dacă nu-i dă acte de divorț”, a declarat Anamaria Prodan în podcastul lui Codin Maticiuc.