Mesaj sfâșietor postat de Anamaria Prodan pe internet! Impresara le cere din nou celor din mass media să îi lase familia în pace.

Ea susține din nou că nu există probleme în relația cu Laurențiu Reghecampf, care e un soț, un tată și un cap de familie exemplar.

Mesaj sfâșietor postat de Anamaria Prodan pe internet! ”Copilul meu minor suferă cumplit”

Anamaria Prodan a răbufnit în plin scandal de divorţ. Agentul de jucători exclude varianta că se va despărţi de Laurenţiu Reghecampf şi a transmis un mesaj extrem de puternic pe reţelele sociale.

Vedeta i-a luat din nou apărarea soţului ei şi a cerut dovezi despre presupusele amante ale antrenorului Universităţii Craiova.

Anamaria Prodan a anunţat că fiul ei cel mic suferă din cauza ştirilor despre posibilele escapade ale lui Reghe.

Impresarul a postat o imagine alături de soţul ei şi de copiii familiei. A oferit un comentariu acid referitor la tot ceea ce se întâmplă.

”În toţi aceşti ani de când mă cunoaşteţi am fost, cred eu, un om integru şi am spus mereu adevărul. Am fost prima care a recunoscut când şi dacă a greşit.

Azi vă rog în numele familiei mele şi a copiilor mei să opriţi acest linşaj mediatic deoarece copilul meu minor, Laurenţiu Jr., suferă cumplit când citeşte despre tatăl lui şi despre familia lui toate mizeriile care se scriu.

”Reghecampf nu a plănuit să-şi părăsească familia”

Vă rog să aduceţi dovezi solide despre fiecare lucru sau faptă pe care o menţionaţi zilnic în presă.

Despre beţiile lui Reghe, despre amanatele lui Reghe. Cine sunt şi de unde vin? Ce i-au luat şi ce le-a dat? Ce a furat din casa lui să dea amantelor? Ce business-uri a deschis amantelor? Ce case sau ce transferuri a făcut amantelor!

Eu spun cu tărie că Reghecampf nu merită un asemenea tratament. Aţi scris că a plănuit divorţuri, eu spun că a plănuit cum să-şi crească nepoţii.

Reghecampf nu a plănuit să fure banii familiei, ci a plănuit cum să-i înmulţească. Nu a plănuit să-şi părăsească familia, ci a plănuit să o vadă fericită.

Reghecampf este un om minunat care nu merită să-i asociaţi numele şi imaginea cu toate gunoaiele”, a postat Anamaria Prodan pe contul ei de Instagram, scrie as.ro.



Sursa foto: Instagram.