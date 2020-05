După cum scrie New York Post, viespile uriaşe sunt cele mai agresive insecte cunoscute până acum, fiind capabile să în doar câteva ore colonii întregi de albine.

Acestea au ace veninoase lungi şi puternice extrem de periculoase. De pildă, în Japonia, acest tip de insecte ucid aproximativ 50 de persoane în fiecare an, potrivit The New York Times. Publicaţia avertizează că deja în statul Washington mulţi stupi cu albine au fost devastaţi de viespile asiatice.

Este vorba de o specie de viespi foarte periculoasă – vespa mandarinia – cunoscută şi sub denumirea de viespea asiatică gigant, cea mai mare din lume. Acestea au o înfăţişare tigrată distinctivă, având o culoare portocalie cu dungi negre.

De asemenea, au şi un maxilar imens care le permite să decapiteze albine atât de repede, încât o singură viespe uriaşă poate ucide 40 de albine pe minut. Experţii susţin că un roi de aproximativ 30 de viespi poate distruge o colonie de 30.000 de albine în câteva ore.

Veninul viespilor poate declanşa grave reacţii alergice în corpul uman, paralizând organe şi provocând decesul. Practic, cu un ac de aproape un centimetru lungine, viespile pot injectează în corpul victimei atacate mastoparan, o peptidă toxică. Pacienţii atacaţi au nevoie de dializă pentru eliminarea toxinelor.

Entomologul american Chris Looney atrage atenţia că autorităţile trebuie să acţioneze de urgenţă în următorii ani pentru extirparea acestora, altfel orice demers în acest sens va fi tardiv şi inutil.

Potrivit ziarului Bellingham Herald, Departamentul de Stat al SUA a primit sesizări despre existenţa unor astfel de insecte în apropierea oraşelor Blaine şi Bellingham in decembrie anul trecut. Se pare că atunci au pătruns pentru prima dată în Statele Unite viespile ucigaşe.