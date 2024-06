Interzis să faci așa ceva pe stradă. Primești amendă 4.800 de lei!

Patru sibieni au fost sancționați cu amendă în valoare de 4.800 de lei, pentru că au făcut grătar în stradă și au dat muzica foarte tare.

Petrecerea zgomotoasă organizată de cei patru sibieni a avut loc luni seara pe strada Țiglarilor din orașul de pe Cibin. Jandarmii au identificat un grup format din trei bărbați și o femeie, toți provenind din județul Sibiu, care se aflau la picnic.

„Persoanele în cauză au fost sancționate de jandarmi cu amendă în valoare de 1200 de lei fiecare, pentru că au desfășurat activități de picnic în afara zonelor special amenajate și pentru că au deranjat comunitatea. Având în vedere această situație, readucem în atenția cetățenilor respectarea prevederilor legale în ceea ce privește activitatea de picnic, respectiv a Legii nr. 54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, care are ca scop prevenirea, reducerea şi eliminarea impactului negativ asupra mediului, asupra stării de sănătate a populaţiei, generat de practicarea inadecvată a activităţilor de picnic”, transmite Jandarmeria.

Nu se face grătar lângă bloc. Este interzis prin lege

Potrivit legii, dacă locuiți la bloc, ar trebui să știți că veți fi amendat dacă faceți grătar în fața sau în spatele clădirii. Se dau sancțiuni serioase pentru cei care nu respectă această regulă. Pentru cei care nu se conformează, amenzile se situează între 2.000 de lei și 5.000 de lei.

Prin urmare, cei care locuiesc în apartamente pot organiza astfel de evenimente în jurul clădirii numai dacă există un spațiu special amenajat în acest sens.

Legea 54/2012 sau „Legea Picnicului” spune clar că „desfăşurarea activităţilor de picnic, cu excepţia celor desfăşurate în zonele prevăzute la art. 3 lit. c) şi d), este interzisă.” La c) și d) sunt definite zone special amenajate pentru activităţile de picnic și zone indicate pentru activităţile de picnic.

În plus, utilizarea grătarului pe balcon prezintă riscuri de siguranță. Un moment de neatenție poate avea consecințe tragice. În cazul în care poliția este chemată în astfel de situații, persoana responsabilă se poate confrunta cu consecințe severe.

Amenzile pentru aprinderea grătarului pe balcon pot ajunge până la 5.000 de lei. Aceleași sancțiuni se aplică și celor care folosesc grătarul în spațiul din fața sau spatele blocului.

Folosirea grătarelor este permisă exclusiv în zonele special amenajate în acest scop, dar chiar și aici trebuie respectate anumite reguli. Cei care folosesc aceste spații pentru gătit trebuie să supravegheze în mod constant flacăra pentru a preveni eventuale incendii de vegetație.

Este important să evităm hrănirea animalelor atrase de mirosul cărnii, deoarece unele dintre acestea ar putea deveni agresive și să prezinte un pericol.

Curățenia după încheierea gătitului este esențială. Adesea, există tendința ca oamenii să lase în urmă cantități semnificative de deșeuri. Autoritățile îndeamnă pe toți să strângă resturile și gunoaiele după folosirea spațiului pentru gătit, pentru a evita posibile amenzi.