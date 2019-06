În cadrul paradei de modă, brandul românesc ”Flori de Ie” va prezenta 30 de costume tradiționale românești de patrimoniu, precum și o colecție de design vestimentar modern inspirată din cultura și tradițiile românești dedicată special acestui eveniment aniversar al iei românești la Ankara. Această colecție este realizată cu sprijinul designerului pentru accesorii florale Andreea Radu și al doamnei Andreea Ghencea.

Evenimentul va avea loc într-un spațiu special amenajat pus la dispoziție de către Atakule, primul centru comercial din Turcia și simbolul orașului Ankara. Cu acest prilej, turnul Atakule va fi luminat în culorile drapelului României și va prezenta pe ecranele sale mesajul ”Sărbătorim ia românească” în limbile turcă și engleză.

Formația de jazz ”World Mix Band”, condusă de către profesorul trompetist român Julian Lupu din cadrul Orchestrei Bilkent din Ankara, va concerta în cadrul evenimentului, care va fi urmat de un cocktail.

Evenimentul va fi deschis de către ambasadorul României în Republica Turcia, Gabriel Șopandă, și fondatorul ”Flori de Ie”, Dr. Ec. Cristina Chiriac, fiind invitați să participe aproximativ 300 de persoane, reprezentanți ai mediului politic, diplomatic, academic și de afaceri, precum și ai comunității de români din zona metropolitană Ankara.

Acțiunea este organizată cu sprijinul Școlii Profesionale de Design Beypazari din cadrul Universității Ankara și al Turkish Airlines.

Totodată, la 14 iunie 2019, la ora 10.30, consilierul cultural al Ambasadei României în Ankara și vicepreședinte al organizației nonguvernamentale SHOM (Spouses of Heads of Mission Ankara), doamna Lavinia Ochea, va organiza în colaborare cu fondatorul ”Flori de Ie”, Dr. Ec. Cristina Chiriac și fondatorul brandului pentru accesorii florale „Happy Forever by Andreea”, doamna Andreea Radu, cea de-a doua ediție a evenimentului caritabil în sprijinul copiilor refugiaților sirieni.

În cadrul acțiunii denumite ”Fascinating Fascinator Garden Tea Party” care va avea loc în gradina Ambasadei României, vor fi expuse ii și costume tradiționale românești, precum și accesorii pentru păr inspirate din cultura românească. Va avea loc o tombolă cu produse tradiționale românești și internaționale, fondurile urmând să fie donate către centrul non-profit pentru susținerea familiei și copiilor Al-Farah ASAM (Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants) pentru achiziționare de haine și jucării pentru copii refugiaților sirieni din zona metropolitană Ankara.

La eveniment este invitată să participe doamna Hülya Çavuşoğlu, soția ministrului de externe al Republicii Turcia și președinte al DMEDD (Spouses Association of the Ministry of Foreign Affairs of Turkey), precum și aproximativ 90 de persoane, membri ai organizațiilor SHOM și DMEDD și personalități feminine din mediul diplomatic, academic, politic și de afaceri și al autorităților locale din Ankara.

