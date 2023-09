Doliu în muzică! A murit cântărețul Charlie Robison

Doliu uriaș în muzică! Charlie Robison, un cântăreț și compozitor de muzică country, a murit duminică. Artistul avea 59 de ani.

Reprezentanții lui Robison au confirmat decesul acestuia pentru Fox News Digital.

Muzicianul a murit la un spital din San Antonio după ce a suferit un stop cardiac și alte complicații, potrivit Associated Press.

Și-a lansat cariera în anii ’80. Atunci, și-a lansat debutul solo, „Bandera”, care a fost numit după orașul din Texas Hill Country. În acest loc, familia sa a avut o fermă timp de opt generații.

Sora lui Robison, Robyn Ludwick, a împărtășit duminică un omagiu adus lui Charlie pe rețelele de socializare și a spus că inima ei a fost „frântă în cel mai profund și ireparabil mod”.

„Fratele meu mai mare Charlie s-a stins din viață în brațele celor dragi lui”, a scris ea pe Facebook. „Vă rog să puneți niște Charlie Robison pe Repeat. El ar fi vrut să fie așa”.

Regretatul artist s-a născut în Texas

Născut în Texas, Charlie Robison a crescut cântând muzică alături de fratele său Bruce. El a lansat nouă albume de-a lungul carierei sale.

După albumul său din 1995, Robison a încercat să devină mai popular. Totuși, nu a vrut să fie „închis” cu muzica sau cu persoana sa.

„După un scurt contract cu o mare casă de discuri din Nashville, care a luat sfârșit din cauza refuzului său de a fi încadrat din punct de vedere artistic și împachetat ca ultimul număr de pălărie, a semnat cu casa de discuri Lucky Dog a Sony Music și a lansat două albume de studio”, se arată în biografia lui Charlie.

Albumul său din 2001, „Step Right Up”, a produs singurul său cântec country din Top 40, „I Want You Bad”.

Robison a fost membru al juriului în cadrul emisiunii „Nashville Star” de la USA Network, un reality show în care concurenții locuiesc împreună în timp ce concurează pentru un contract de înregistrare în industria muzicii country.

„High Life”, ultimul său album lansat în 2013, a inclus o versiune cover a piesei „When I Paint My Masterpiece” a lui Bob Dylan.

Charlie Robison s-a confruntat cu probleme de sănătate

În ianuarie 2018, echipa lui Robison a împărtășit o actualizare a stării de sănătate a acestuia în urma unei proceduri medicale la gât.

„De la acea operație s-a confruntat cu unele complicații în timpul acestei recuperări de rutină”, au scris ei pe Instagram.

Îi supraviețuiește soția sa, Kristen Robison, și patru copii și copii vitregi.

Trei dintre copiii săi au fost împreună cu prima sa soție, Emily Strayer, membră fondatoare a trupei country The Chicks, scrie NY Post.