Alina Gorghiu a indicat că decizia privind oportunitatea acestei suprapuneri va fi luată la nivel politic.

Aceasta și-a exprimat opinia conform căreia este benefic ca aceste alegeri să fie comasate și a adăugat că, în urma acestor discuţii, se va stabili în curând un calendar clar al alegerilor.

Alina Gorghiu a explicat că există un număr limitat de opțiuni pentru ajustarea datelor din calendarul electoral, deoarece legislația și Constituția specifică faptul că primul tur al alegerilor prezidențiale trebuie să se desfășoare în noiembrie, iar alegerile parlamentare între 2 și 21 decembrie.

”Nu avem foarte multe variante să ne putem juca cu datele pe calendar pentru că avem o legislaţie şi prevederi ale Constituţiei care ne arată că primul tur al alegerilor trebuie să aibă loc în noiembrie iar alegerile parlamentare, dacă nu mă înşel, undeva între 2 şi 21 decembrie.

Noi am avut un BPN, am discutat despre aceste alegeri la termen, nu am avansat o zi în care să se deruleze turul 1 al alegerilor prezidenţiale”, a spus vicepreşedintele PNL, Alina Gorghiu, într-o intervenţie la Digi24.