Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat că pentru anul viitor instituția pe care o conduce va cere o ușoară creștere bugetară în comparație cu anul curent. De asemenea, a anunțat că se vor construi două penitenciare noi în România, acestea fiind primele construcții de acest tip în țară de mulți ani.

”Voi vorbi despre bugetul pe care Ministerul Justiţiei îl va propune în perioada următoare pentru că 2024 cu siguranţă este un an atipic, un an cu 4 rânduri de alegeri într-un context geo-politic complicat, însă obiectivul pe care MJ îl are este să avem o justiţie eficientă, să continuăm investiţiile pe care le-am început şi să demarăm altele noi. Avem această obligaţie, faţă de fiecare cetăţean, ca justiţia să fie un serviciu public eficient şi performant.

Dacă în 2023 am avut credite bugetare de 3.174.000 lei, propunerea pe 2024 este să avem credite bugetare de 3. 420.000 lei, puţin mai mult ca anul trecut. De asemenea, de la 4.600.000 credite de angajament pe 2023 dorim 5.610.000 pe 2024 credite de angajament. Aceste uşoare majorări pentru 2024 sunt absolut necesare pentru dezvoltarea sistemului de justiţie”, a declarat Alina Gorghiu, într-o conferinţă de presă, sâmbătă.