Declarația lui Alexandru Rafila a fost făcută în data de 10 decembrie, la România TV. Trebuie menționat că reprezentantul României la OMS se află în izolare, după ce a fost infectat cu noul coronavirus.

„Mă simt bine. Nu am o problemă deosebită. Fac şi tratament. Sunt compliant însă în general nu îmi place să fac exces de medicaţie. Medicaţia, atunci când trebuie şi cât trebuie. Şi nu iau antibiotice. Acesta este un mesaj pe care-l transmit tuturor: infecţia cu noul coronavirus nu se tratează cu antibiotice, cu azitromicină.

Este, dimpotrivă, grav să iei azitromicină când eşti infectat cu noul coronavirus. Nici măcar în caz de febră mare. Trebuie să dăm sfaturi pentru că oamenii trebuie să fie informaţi. Azitromicina a fost recomandată iniţial în tratament, la început, când existau tot felul de încercări terapeutice, ulterior s-a dovedit că nu are niciun efect ci, dimpotrivă, generează rezistenţă la antibiotice, generează alte probleme şi este bine să o evităm”, a transmis profesorul Alexandru Rafila.

Azitromicina este un antibiotic din clasa macrolidelor, fiind utilizat în tratamentul unor infecții bacteriene. Printre acestea se numără: otite, pneumonie și infecții la nivel gastrointestinal. Căile de administrare disponibile sunt orală, intravenoasă și oftalmică.

Alexandru Rafila, infectat cu noul coronavirus

Profesorul Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru preluarea poziției de Prim-ministru, a declarat joi seară, la Antena 3, că este confirmat pozitiv în ceea ce privește infectarea cu noul coronavirus.

Rafila intrase în izolare după ce soția sa a fost confirmată pozitiv privind infectarea cu COVID-19. Reprezentantul României la OMS făcuse un test rapid, care a ieșit negativ.

În plus, Alexandru Rafila s-a testat cu test PCR al cărui rezultat a venit ulterior ca fiind pozitiv.

„Mă simt bine, sunt în izolare la domiciliu. S-a confirmat infecţia şi în cazul meu. S-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare. Cât se vede, sunt ok.

Am purtat mască…Problema a fost contactul cu un alt coleg care se testase cu foarte puţin timp în urmă. Am mâncat împreună, copiii noştri s-au jucat împreună. Acesta a fost momentul în care am aflat – după câteva zile – că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg se confirmase infectarea cu coronavirus”, a precizat el.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la începutul săptămânii că Partidul Social Democrat va merge la consultările de la Cotroceni cu o propunere de premier în persoana lui Alexandru Rafila. Anunțul vine după ce Ludovic Orban a anunțat că-și dă demisia din funcția de prim-ministru.

Sursă foto: Inquam Photos, George Călin