Alexandru Rafila anunță că cele 8 milioane de doze de vaccin anti-covid rămase pe stoc vor expira în curând și trebuie distruse, în ciuda eforturilor pe care autoritățile le-au depus pentru a proteja banii publici.

Într-un interviu acordat la Antena 3, ministrul Sănătății anunță că s-a reușit salvarea a 150 de milioane de euro, iar multe dintre vaccinuri s-au vândut la prețul cu care au fost achiziționate. Pe de altă parte, există încă foarte multe doze rămase pentru care nu mai există niciun fel de interes.

„Am fost una dintre ţările membre ale Uniunii Europene care ne-am zbătut cât mai mult să încercăm să protejăm banii publici. Am reuşit un lucru important la începutul anului 2022, când am putut să vindem 7,5 milioane de doze. Deci la începutul anului am salvat circa 150 de milioane de euro.

Le-am vândut la acelaşi preţ cu care au fost achiziţionate. Ulterior, am făcut câteva demersuri, unul dintre ele a fost făcut public, referitor la o scrisoare pe care au adresat-o 10 state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România.

Eu am fost semnatarul acestei scrisori, am avut teleconferinţe cu o parte din miniştrii Sănătăţii din Uniunea Europeană, pentru ca dozele care ar mai trebui să vină din contractul pentru anul 2022, respectiv anul 2023, să fie reduse substanţial încât să nu aruncăm vaccinuri”, a spus Rafila.

România trebuie să plătească pentru distrugerea celor 8 milioane de doze de vaccin

Potrivit acestuia, 8 milioane de doze de vaccin au rămas și nimeni nu este interesat să le primească nici în mod gratuit. În acest sens, va fi nevoie de cheltuieli suplimentare pentru distrugerea acestor doze, adaugă ministrul.

Astfel, din cauza numărul mare de doze pe care le are încă și vor expira, România va fi nevoită să plătească în plus pentru distrugerea lor .

„În momentul de faţă avem peste 8 milioane de doze de vaccin pentru care nu mai există niciun fel de interes şi nu mă refer doar la interesul populaţiei, mă refer la interesul oricui, fie să le cumpere, fie să le primească gratis. Deci nimeni nu vrea să le primească nici măcar gratis, şi lucrul acesta va duce şi la costuri suplimentare, pentru că la un moment dat când expiră trebuie să le distrugem.

Vaccinurile expiră în perioada următoare şi o să trebuiască să găsim soluţia încât să le distrugem. Vom plăti şi ca să le distrugem”, a mai declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Totodată, Rafila a mai vorbit și despre doza 4 a vaccinului anti-covid. Potrivit ministrului, în luna octombrie România va primi noua formă de vaccin.

Când apare doza 4 de vaccin anti-covid în România?

Ministrul susține că doza 4 este foarte utilă pentru că a fost adaptată noilor tulpini care se transmit mult mai repede, el amintind de faptul că în ultimele luni atât persoanele vaccinate cât și cele nevaccinate au fost infectate.

„Doza 4, din punctul meu de vedere este utilă, dar cu un vaccin care să fie adaptat tulpinilor circulante, pentru că vedem că în momentul de faţă vaccinul în formula iniţială nu mai opreşte în niciun fel transmiterea. Deopotrivă, persoanele vaccinate sau nevaccinate s-au infectat.

E adevărat că unele dintre persoanele vaccinate cu trei doze au făcut forme ceva mai uşoare şi din cauza asta, recomandarea pentru doza 4, sau eventual pentru doza a 3-a, dacă sunt persoane care doresc să şi-o facă, să administreze vaccinul cu formula nouă”, a mai adăugat el.

Rafila susține că România a cerut cea mai avansată formulă pentru actualele tulpini, adăugând că va exista și o formulă intermediară, cu o anumită eficiență.

„Promisiunile pentru vaccinul cu formula nouă este probabil sfârşitul lunii octombrie, când va fi disponibil. Noi am cerut furnizarea formulei celei mai avansate pentru această tulpină, BA4 şi BA5, pentru că mai există şi o formulă intermediară, BA2, care are o anumită eficienţă, dar nu similară cu BA4 şi BA5.

Eu am un punct foarte clar în momentul de faţă, dar şi colegii de la Institutul de Sănătate Publică. Nu restricţiilor. Da organizării şi furnizării de servicii medicale, testare, evaluare şi diagnostic, tratamentul ambulatoriu este esenţial”, a mai adăugat Rafila.

Ministrul Sănătății a mai vorbit și despre lecțiile primite din cei doi ani de pandemie. El susține că este nevoie de dezvoltarea centrelor ambulatorii, astfel încât să nu mai existe aglomerație în unitățile sanitare.

Alexandru Rafila, decizii după doi ani de pandemie

Totodată, el a mai precizat că populația țării trebuie să beneficieze de alternative, iar autoritățile au rolul de a găsi soluții în acest sens.

„Concluzia pe care am tras-o în urma acestei pandemii este că centrele acestea ambulatorii care au fost deschise permanent şi care au absorbit un număr mare de pacienţi, sunt extrem de utile şi asta ne arată că serviciile medicale ambulatorii sunt răspunsul la nevoile populaţiei.

Cât o să fiu ministru şi sper următorii miniştri după mine, să milităm pentru dezvoltarea acestor servicii ambulatorii, pentru că în momentul de faţă, oamenii, în weekend, seara, nu pot să se ducă decât la Unitatea de Primiri Urgenţe. Lucrul ăsta nu e normal.

E la distanţă foarte mare de casă, este aglomeraţie, oamenii aşteaptă acolo. Noi trebuie să le oferim oamenilor o alternativă. Şi este această medicină ambulatorie, fie la medicul de familie. Şi trebuie să găsim soluţii să îi stimulăm pe medicii de familie să lucreze la dezvoltarea acestor servicii ambulatorii, inclusiv la cele preventive, dar şi la aceste centre ambulatorii”, a mai declarat Alexandru Rafila, la Antena 3.