Rafila a declarat, miercuri, la Antena 3, că România mai are peste opt milioane de doze de vaccin, care la un moment dat vor expira.

„Noi avem peste 8.000.000 de doze de vaccin care sunt pe stoc, sunt depozitate. Nu mai folosesc. Unii m-au acuzat de tot felul de lucruri, eu spun adevărul şi aşa am învăţat că trebuie să facem dacă ne respectăm concetăţenii şi avem o responsabilitate faţă de ceea ce facem, ca şi administratori. Sunt doze care practic nu au putut fi folosite pentru că nu există interes şi, de asemenea, nu au putut fi vândute şi nici măcar donate. Vor expira la un moment dat şi vor trebui neutralizate. Asta înseamnă alte costuri. Discutăm de sute milioane de euro”, a afirmat Rafila.

Rafila a anunțat că România a solicitat Comisiei Europene reducerea livrările de vaccin împotriva COVID

„Noi am făcut demersuri în ultima perioadă să putem să încercăm prin renegocierea care o face Comisia Europeană cu producătorii, să obţinem două lucruri care eu cred că sunt foarte importante, să obţinem reducerea substanţială a livrărilor pentru 2022 şi pentru 2023, substanţial. (…) Dacă va veni acest vaccin în cantitate mult mai mică, să fie un vaccin adaptat variantelor circulante şi am făcut opţiunea pentru BA-4 BA – 5 pentru că exista şi opţiunea pentru BA-1, care se pare că are un anumit efect asupra variantei BA-4 BA -5”, a explicat Rafila.

Ministrul social-democrat a declarat la începutul lunii august că este posibil ca în luna octombrie România să intre în posesia vaccinului anti-COVID-19 adaptat tulpinilor care circulă în prezent

„Doza patru de vaccin, sper să avem succes cu o nouă campanie de vaccinare începând cu luna octombrie, când se pare că vom fi în posesia vaccinului adaptat tulpinilor circulante”, a spus Rafila, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

El a adăugat că, în paralel cu doza a patra de vaccin anti-COVID, se va administra şi vaccinul antigripal categoriilor la risc, persoane peste 65 de ani, persoane cu comorbidităţi şi femei gravide, informează Agerpres.

Întrebat dacă masca ar putea deveni obligatorie în spaţiile publice, Rafila a specificat: „Ministerul Sănătăţii nu are această abilitate, nu ne găsim într-o situaţie prin care să putem impune acest lucru, dar mai ales, având în vedere că este un sezon foarte cald în acest an, cred că conformarea voluntară este mai importantă decât obligativitatea, pentru că în cazul utilizării măştii este foarte important să foloseşti masca corect.”