Alexandru Rafila a declarat în exclusivitate la Romania TV că persoanele care au fost imunizate cu schema completă de vaccinare și care au trecut și prin boală nu mai au nevoie de a treia doză a serului anti-Covid.

Creșterea a început pe data de 5 iulie, după săptămâna patru , oamenii trebuiau să ia măsuri, prima măsura a fost fost Electric Castle. Cîțu a apărut cu domnul Rareș Bogdan, îmbrățișati fără nicio măsură de protecție. Nu s-a facut nimic pentru sistemul de sănătate. Nu s-au dublat paturile de la ATI. Anul trecut când am avut cea mai mare mortalitate dupa Al Doilea Război Mondial, paturile pentru pacienții de Covid-19 au fost în număr de 1500, paturile au fost luate de la pacientii cu alte patologii, de aceea impactul asupra mortalității a fost foarte mare. Ne găsim într-o situație periculoasă.” a avertizat Alexandru Rafila.

„În mod evident , nu e necesară a treia doză, am mai discutat cu colegii din Israel, o a treia doză nu mai este necesară pentru cei vaccinați cu două doze și care au trecut și prin boală. Noi nu reușim să vaccinăm persoanele adulte care încă mai trebuie imunizate și vorbim despre copii de 5-11 ani.

“Domnul Cîțu bate câmpii ca de obicei”, spune Rafila, adăugând că, în loc să pregătească spitalele pentru valul 4 şi să găsească soluţii pentru accelerarea vaccinării, prim-ministrul încurajează organizarea de mari festivaluri, făcând probabil referire la Untold, ce s-a desfăşurat la Cluj-Napoca între 9 şi 12 septembrie, şi alte evenimente similare.

Alexandru Rafila o critică şi pe Ioana Mihăilă, fostul ministru al Sănătăţii, despre care spune că nu a pregătit România pentru ce va urma în această toamnă şi iarnă.

“Noi am avut o discuție acum șase săptămâni. Am spus că evaluarea celui mai rău scenariu cu 1.500 de cazuri pe zi la jumătatea lui septmebrie e evident nerealistă și am stabilit tot atunci că în ultima săptămână din septembrie vom ajunge la 4-5.000 de cazuri. Se confirmă pas cu pas.

Domnul Cîțu bate câmpii ca de obicei. Nu știu dacă e serios sau nu, ori uită foarte repede ce a spus, ceea ce foarte grav, că e premier, ori nu spune adevărul, și atunci e și mai grav. A găsit acum o soluție despre nunți. A trecut de la postura de prim-ministru la cea de prim nuntaș al României și rezolvă lucrurile prin introducerea certificatului verde la nunți”, a spus Alexandru Rafila.