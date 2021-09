Deputatul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS şi cel despre care PSD susţine că este propunerea formaţiunii pentru funcţia de premier, în cazul în care se va ajunge în această situaţie, a luat din nou poziţie împotriva premierului Florin Cîţu.

“Domnul Cîțu bate câmpii ca de obicei”, spune Rafila, adăugând că, în loc să pregătească spitalele pentru valul 4 şi să găsească soluţii pentru accelerarea vaccinării, prim-ministrul încurajează organizarea de mari festivaluri, făcând probabil referire la Untold, ce s-a desfăşurat la Cluj-Napoca între 9 şi 12 septembrie, şi alte evenimente similare.

Alexandru Rafila o critică şi pe Ioana Mihăilă, fostul ministru al Sănătăţii, despre care spune că nu a pregătit România pentru ce va urma în această toamnă şi iarnă.

Evaluările autorităţile cu 1.500 de cazuri pe zi abia la jumătatea lunii s-au dovedit a fi nerealiste, a mai indicat profesorul Rafila, potrivit b1tv.ro.

“Noi am avut o discuție acum șase săptămâni. Am spus că evaluarea celui mai rău scenariu cu 1.500 de cazuri pe zi la jumătatea lui septmebrie e evident nerealistă și am stabilit tot atunci că în ultima săptămână din septembrie vom ajunge la 4-5.000 de cazuri. Se confirmă pas cu pas.

Domnul Cîțu bate câmpii ca de obicei. Nu știu dacă e serios sau nu, ori uită foarte repede ce a spus, ceea ce foarte grav, că e premier, ori nu spune adevărul, și atunci e și mai grav. A găsit acum o soluție despre nunți. A trecut de la postura de prim-ministru la cea de prim nuntaș al României și rezolvă lucrurile prin introducerea certificatului verde la nunți”, a spus Alexandru Rafila.