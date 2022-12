Pfizer, Ministerul Sănătății și Guvernul României au fost dați în judecată de o femeie care s-a vaccinat împotriva COVID-19

O femeie din țara noastră, care s-a vaccinat împotriva COVID-19, a dat în judecată corporație farmaceutică americană Pfizer, Ministerul Sănătății și Guvernul României pentru că după ce s-a vaccinat a contactat o boală gravă. Femeia respectivă susţine ferm că deţine documente medicale care dovedesc faptul că după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 a dobândit o boală care necesită tratament pe viață, prin urmare cere un milion de euro despăgubiri.

În cadrul unui interviu acordat unui post TV, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a reiterat faptul că în România vaccinarea nu a fost obligatorie, precizând, totodată, că țara noastră a fost mult mai echilibrată în luarea deciziilor din timpul pandemiei.

„În România nu a existat obligativitatea vaccinării. A existat cel mult o obligativitate indirectă, pentru că circulaţia în UE era condiţionată de certificatul verde. Sunt ţări care încă mai utilizează acest lucru pentru oameni care vin din afara UE. În Italia, spre exemplu, există încă o astfel de procedură pentru cei care vin din China. În pandemie, în Italia dacă nu aveai un astfel de certificat, nu puteai urca în mijloacele de transport în comun. În România nu a fost aşa ceva. Noi am fost mai echilibraţi în luarea deciziilor”, a declarat, miercuri, Alexandru Rafila în cadrul unui interviu acordat pentru România TV.

Ministrul Sănătății promite că va fi implementat un program de recuperare pentru oamenii infectați cu long-COVID

În cadrul acelui interviu, el a vorbit și despre persoanele care suferă de aşa-numitul long COVID. Potrivit spuselor sale, în viitorul apropiat, va exista un program de recuperare respiratorie şi neurologică la care să vor avea acces pacienţii care au rămas cu sechele după ce au fost infectați cu Sars-Cov-2.

„Sunt persoane care nu-şi regăsesc deplina capacitate de muncă, de viaţă normală, care au dezvoltat fibroze pulmonare, microtromboze care afectează diverse tesuturi si organe. Eu am generat la nivelul Ministerului Sănătăţii un proiect care să permită în noul contract cadru dezvoltarea de către Casa de Sănătate a unui program de recuperare a acestor pacienţi, care au nevoie de recuperare respiratorie sau neurologică.

La Marius Nasta există deja o unitate de specialişti care lucrează la recuperarea pacienţilor cu sechele, mai avem de lucru în partea de neurologie. Sunt, spre exemplu, persoane care au trecut prin boală şi acuză somnolenţă în timpul zilei, lucru care nu exista înainte de boală. Infecţia COVID a fost şi oarecum perversa pentru că persoanele care nu au fost afectate în timpul bolii au fost afectate ulterior. Complicaţii tardive au arătat că aveau microtromboze care afectau diverse ţesuturi sau organe ca urmare a acestei boli”, a explicat ministrul Sănătății.

Spre final, acesta a vorbit şi despre valul de viroze care a cuprins România. Potrivit spuselor sale, aceste viroze au fost aproape inexistente în timpul pandemiei, atunci când restricții sanitare împotriva COVID-19 au ţinut departe coronavirusul şi restul virusurilor, dar virozele au reapărut odată cu ridicarea măsurilor de protecție împotriva COVID-19.

„Noi am stat 2-3 ani cu măsuri de restricţie riguroase, ceea ce a făcut ca şi celelalte virusuri să circule mult mai puţin, anul trecut, acum doi ani. Nu am avut aproape deloc cazuri de gripă. Când am ridicat restricţiile, virusurile au început să circule foarte intens şi au găsit o populaţie care are o apărare mult mai redusă decât avea an de an. Pentru că dacă ai contact în fiecare an cu un microb, cu un virus, există o anumită imunitate generală în populaţie, iar această stare de imunitate a dispărut tocmai ca urmare a lipsei circulaţiei virusurilor în anii precedenţi.

În general, vaccinurile sunt eficiente si sigure. Şi pentru COVID au fost la început când opreau transmiterea, ulterior, după modificarea virusului, si-au pierdut această eficacitate, dar complicatiile generate de vaccin sunt incomparabil mai reduse decat cele generate de virus. Una este să ai la un milion de pacienţi 100 de mii de cazuri cu sechele şi altceva este să ai la un milion de vaccinaţi 1.000 de cazuri cu efecte secundare. Este de o sută de ori mai puţin”, a conchis Alexandru Rafila.