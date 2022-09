Oamenii de știință caută 100 de milioane de dolari pentru a cerceta COVID de lungă durată

Oamenii de știință din SUA și Marea Britanie au început o nouă campanie pentru a înțelege de ce atât de mulți oameni continuă să sufere de simptomele Covid-19 timp de luni sau ani după ce au fost infectați.

Inițiativa de cercetare Long Covid încearcă să strângă 100 de milioane de dolari pentru a răspunde la cele mai presante întrebări despre o afecțiune care afectează zeci de milioane de oameni din întreaga lume.

Prioritatea principală este de a descoperi dacă persoanele care suferă de mult timp de Covid păstrează în corpul lor un rezervor al virusului Sars-Cov-2 care provoacă boala – ceea ce ar putea explica simptome precum epuizarea și ceața cerebrală. Acestea persistă mult după ce pacienții au încetat să mai fie infecțioși.

„Există tot mai multe dovezi că Sars-Cov-2 persistă în țesuturi precum intestinele, sistemul nervos și tractul respirator”, a declarat John Wherry, directorul Institutului de imunologie al Universității din Pennsylvania, unul dintre cei 22 de oameni de știință implicați în inițiativa inițiată de pacienți. „Dar nu știm prea multe despre aceste rezervoare virale, deoarece sunt destul de inaccesibile la pacienții în viață”.

O altă persoană implicată, Helen Davies, consultant în medicină respiratorie la Spitalul Universitar Llandough din Țara Galilor, a declarat: „Mai multe studii au demonstrat persistența ARN-ului viral [material genetic], dar trebuie să știm dacă este prezent un virus viabil”.

Donație de 15 milioane de dolari din partea co-fondatorului Ethereum

Sprijinul filantropic pentru lunga inițiativă Covid a fost condus de o donație de 15 milioane de dolari din partea co-fondatorului Ethereum, Vitalik Buterin. Buterin donează prin intermediul fondului filantropic Balvi, pe care l-a înființat pentru a sprijini cercetarea Covid.

„În timp ce societatea a revenit în mare parte la viața normală, Covidul este încă un virus periculos, cu dovezi de tot felul de efecte pe termen lung pe care nu suntem aproape de a le înțelege pe deplin”, a spus el. „Este de o importanță vitală să dublăm efectele pentru a cerceta și a înțelege mai bine aceste probleme și să ne apropiem mai mult de posibilitatea de a le putea preveni și trata în mod eficient.”

O a doua donație vine din partea lui Patrick Soon-Shiong, miliardarul californian din domeniul biotehnologiei și al mass-mediei, care se pregătește să contribuie prin intermediul Chan Soon-Shiong Family Foundation.

Numărul exact de persoane cu Covid care dezvoltă boli pe termen lung rămâne necunoscut, dar Werry a declarat că cea mai bună estimare este de aproximativ 10%.

2% din populația britanică are simptome de long term COVID

Având în vedere că totalul cumulat al cazurilor de Covid înregistrate la nivel mondial se ridică la peste 600 de milioane, acest lucru ar însemna că 60 de milioane de persoane suferă de Covid de mult timp. Un sondaj publicat săptămâna trecută de Oficiul Național de Statistică din Marea Britanie a constatat că 2% din populație are simptome de Covid de lungă durată.

Agențiile publice finanțează cercetarea acestei afecțiuni – în special National Institutes of Health din SUA, care are un program Covid de 1,15 miliarde de dolari pe o perioadă de patru ani. Majoritatea oamenilor de știință implicați în noua inițiativă Covid de lungă durată primesc bani de la NIH și de la alte organisme guvernamentale, cum ar fi Institutul Național de Cercetare în domeniul Sănătății din Marea Britanie, însă mecanismul lor de luare a deciziilor și de acordare a granturilor se mișcă relativ încet.

„Avem nevoie de Inițiativa de cercetare Long Covid ca o platformă pentru a pune rapid în aplicare studii cu risc ridicat și cu beneficii mari”, a declarat Timothy Henrich, al cărui laborator de la Universitatea California San Francisco aplică la Sars-Cov-2 o tehnică dezvoltată inițial pentru imagistica unui alt virus persistent – HIV.

Oamenii de știință implicați în rețea au declarat că o colaborare strânsă, cu convorbiri telefonice săptămânale pentru a discuta progresele înregistrate, a fost un mare beneficiu al participării la această inițiativă – în afară de promisiunea de finanțare a cercetării.

„Nu este vorba numai de bani”, a explicat Henrich. „Inițiativa a reunit oameni de știință aflați în vârful cercetărilor de lungă durată ale Covidiei, care în mod normal nu ar colabora. Am reușit să facem schimb de idei și de mostre”, scrie The Financial Times.