Un deputat liberal face un apel public pentru reglementarea spațiului social media, astfel încât acesta să fie ferit de prezența unor „descreierati” de genul lui Alexandru Cumpanasu. „Datele copiilor nostri nu ar mai fi transmise catre serverele companiilor controlate de Partidul Comunist Chinez si nu ar mai fi folosite intr-un mod abuziv in scopuri comerciale si de „cercetare”, susține Pavel Popescu, intr-o postare pe Facebook.

Postarea deputatului PNL

Va expun opinia mea cu privire la doua subiecte dezbatute in spatiul public. Dar opinia mea e insuficienta in conditiile in care m-ati/ne-ati votat ca sa va reprezentam in Parlament si drept urmare voi propune si cateva solutii:

1. Alexandru Cumpanasu si cei 500.000 de elevi care il urmaresc pe TikTok.

Am spus-o de mai multe ori: ar fi ideal pentru noi toti daca am putea scapa de TikTok. Stiu ca vor sari multi sa ma acuze de cenzura si dictatura dar luati-o usor, nu va grabiti.

Dragi parinti, va dau 3 motive pentru care as inchide maine TikTok-ul si v-as face un serviciu:

a) Datele copiilor nostri nu ar mai fi transmise catre serverele companiilor controlate de Partidul Comunist Chinez si nu ar mai fi folosite intr-un mod abuziv in scopuri comerciale si de „cercetare”. Eu personal nu as fi confortabil sa stiu ca fata fetitei mele este pe un server ce ar putea face experimente cu inteligenta artificiala si recunoastere faciala fix cum se fac alea pe uiguri (stiu, unora nu le place subiectul uigurilor dar este o realitate pe care nu o poate nimeni nega).

b) Am avea mai mult timp de calitate alaturi de copiii nostri, timp ce ar putea fi folosit in activitati constructive pentru viitorul lor. Copiii nostri ar suferi de mai putina dependenta de social media, cu efecte pozitive pentru sanatatea lor.

c) Am scapa de problema numita Alex Cumpanasu, un descreierat care instiga la ura, abandon scolar si care in mod indirect le face avansuri elevelor minore in discutiile publice cu ele, in vazul nostru, al tuturor.

Ce mi se pare mie incredibil este ca noi stam si analizam ca niste prosti speta asta aici. Niciun cont suspendat, niciun organ sesizat. Acum haideti sa va spun de ce avem nevoie de legislatie serioasa pentru platformele de social media:

In 2019, cand conduceam campania online a PNL pentru europarlamentare, Facebook a respins o postare sponsorizata a PNL-ului in care spuneam ca orasele conduse de primari liberali ca Bolojan, Boc, Hava si Robu, adica administratiile liberale, sunt comunitatile cele mai dezvoltate din punct de vedere economic si social, administratii de succes.

Facebook ne-a respins postarea pe motiv ca acest lucru nu poate fi demonstrat. Nu a fost singura postare respinsa dar v-o dau ca exemplu ca sa vedeti cat de limitate sunt platformele social media si de ce avem nevoie de reglementare pentru ele.

Simultan cu astfel de postari sau cu etichetarea unor postari care nu fac decat sa spuna adevarul despre mai multe spete (vezi modul total abuziv in care Twitter a cenzurat unul dintre cele mai vechi ziare din SUA), avem zeci de Cumpanasi, descreierati ce influenteaza zilnic destinele copiilor nostri intr-un spatiu perfect legal, unde ne sacrificam instant orice principiu pe altarul virtual al socializarii umane.

Solutia in cazul acesta este simpla: suspendarea contului descreieratului numit Alexandru Cumpanasu. Si legislatie pentru social media. Asta daca gasim cu cine sa o facem.

Si inca o mentiune: sunt curios sa vad ce personalitate publica mai are curajul sa-si asocieze numele cu acest personaj, Alexandru Cumpanasu.

Atac dur la Doina Gradea

2. Revelionul „ANTIBOTNITA”

In ce stat normal la cap, televiziunea de stat plateste din banul public 140.000 de euro cateva glume de „vedete” coronasceptice si iresponsabile pentru a instiga la nerespectarea regulilor din pandemie? Asta cu injuratul Presedintelui, guvernului si al PNL-ului e o porcarie. E dreptul lor sa o faca.

Intodeauna, noi politicienii vom fi ironizati si injurati si n-avem dreptul sa ne plangem pentru asta. Dar sa instigi la nerespectarea regulilor in plina pandemie, in ultima noapte din an, este nu doar lipsa de responsabilitate ci prostie, rea vointa si un motiv cat de poate de clar pentru un dosar penal pentru o infractiune contra sanatatii publice.

Iertati-ma dragi colegi, dar asta cu „vom face o comisie, vom analiza, o vom chema pe Doina Gradea sa ne rada din nou ca o nesimtita in fata Comisiei de Cultura din Parlamentul Romaniei” pe mine ma lasa rece. Concret: cine o demite pe Doina Gradea de la TVR si de ce nu a facut-o pana acum???

Gubernat, Herjeu, v-ati ascuns iarasi la fumat in CNA unde v-am gasit ultima data sau e inca vacanta? Va fac o vizita saptamana viitoare.

P.S. Doina Gradea, stimata cucoana, te invit sa-ti iei „vedetele” de mana si sa faceti maine o scurta vizita la camera de garda de la Matei Bals. Ultima data cand am trecut pe acolo, erau cativa zeci de pacienti COVID cu tuburile de oxigen in brate, o doamna doctor si 5 asistente care pur si simplu plangeau pentru ca nu mai faceau fata efortului de a le salva vietile!

In 8 ore cat am stat acolo nu i-am vazut odata intrand la baie sau luand o gura de apa pe sub combinezoane pentru ca erau prea ocupati sa ne salveze vietile!

Javrelor, mergeti maine la Bals si reeditati revelionul fara masca!”, a scris deputatul PNL.