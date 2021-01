Alerte meteo ANM! Va fi haos în toată România. Unde vor avea loc fenomene periculoase

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări de cod galben de vreme rea. Alertele sunt valabile în mai multe zone ale țării și au în vedere atenționări de ceață, vânt puternic și chiar inundații.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă după-amiază o atenţionare nowcasting cod galben de ceaţă, valabilă pentru judeţele Ilfov, Giurgiu şi Călăraşi. Codul de ceaţă este valabil până la ora 20:00. Potrivit ANM, se va semnala local ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Mesaj şi din partea Poliţiei Române

Traficul rutier este îngreunat în mai multe judeţe din cauza ceţii, vizibilitatea fiind redusă în unele zone şi sub 50 metri, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic sub 200 metri şi, izolat, sub 50 metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Bihor, Călăraşi, Covasna, Cluj, Dolj, Gorj, Giurgiu, Ilfov, Harghita, Mureş, Mehedinţi şi Teleorman, precizează Infotrafic. Fenomenul este întâlnit şi pe A2 Bucureşti-Constanţa, vizibilitatea fiind sub 200 de metri şi, izolat, sub 100 de metri.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să sporească atenţia la volan, să reducă viteza, să folosească în luminile de ceaţă din dotarea autovehiculelor, să mărească distanţa de siguranţă între vehicule şi să evite manevrele riscante, în condiţii de vizibilitate scăzută.

ANM: Cod galben de vânt puternic

Administraţia Naţionlă de Meteorologie a emis avertizări nowcasting cod galben de vânt puternic pentru cinci judeţe din nordul ţării. Sunt vizate zonele de munte ale judeţelor Maramureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Suceava şi Neamţ.

Alerte meteo ANM! Va fi haos în toată România. Unde vor avea loc fenomene periculoase

În aceste zone se vor semnala intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.800 metri peste 80 km/h, viscolind ninsoarea şi determinând scăderea vizibilităţii sub 100 metri.

Cod galben. Risc de inundații în mai multe județe

Hidrologii au emis, sâmbătă, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până marți pe râuri din şase județe.

În intervalul sâmbătă ora 14:00 – marți ora 14:00 se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție pe râuri din județele Satu Mare, Sӑlaj, Cluj, Bihor, Arad, Hunedoara, Caraș Severin şi Timiș.

În intervalul duminică ora 16:00 – marți ora 14:00 sub atenţionare Cod galben de inundaţii se află râuri din bazinele hidrografice: Bega Veche, Moraviţa, Caraş, Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior din judeţele Caraș Severin şi Timiș. Inundațiile se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare de duminică ora 18:00 până luni ora 14:00 pe unele râuri din judeţele Bihor, Arad şi Caraş Severin.

Alerte meteo ANM! Va fi haos în toată România. Unde vor avea loc fenomene periculoase