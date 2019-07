Probleme imense în secuime, dar și în toată Transilvania. Politica agresivă de la Budapesta afectează extrem de grav România. Executivul maghiar a devenit unul dintre cei mai mari jucători din presa transilvăneană. Toate jocurile s-au făcut cu ajutorul unui ONG care a cumpărat sau finanțează un număr însemnat de publicații locale din Secuime.

Ar fi vorba despr eun plan bine pus la punct de preluare în bloc a mijloacelor de informare în limba maghiarădestinate maghiarilor din afara granițelor Ungariei. Totul pe bani foarte mulți. Criteriile de alocare a fondurilor sunt netransparente și tributare politicii FIDESZ, mai spun observatorii independenți ai fenomenului din țara vecină.

Cel mai puternic nou jucător de pe piața media din Transilvania, dar și mediator al banilor puși la dispoziție de guvernul de la Budapesta, este un ONG numit Asociația Pentru Spațiul Media Transilvan – ASMT.

Această asociație a luat ființă în Bihor, în 2013. Aociația a primit 1,9 miliarde de forinți, aproximativ 6 milioane de euro. Banii au fost alocați în martie 2019 și vin după ce, în 2017, o altă tranșă de 1,45 miliarde de forinți (4,5 milioane de euro) a fost, din nou, virată către România, spune pressone.ro.

Cu ajutorul acestor bani ASMT a intrat în acționariatul diverselor firme, edituri, radio-uri sau a deținătorilor de licențe de televiziune locală. Presa maghiară din Transilvania este dependentă de banii trimiși de Viktor Orbán.

Proiectul care a “convins” guvernul maghiar se numește Transilvania 3.0. Publicația Átlátszó Erdély scrie că cele 6 milioane de euro au fost aprobate printr-o hotărâre de guvern, cu scopul sprijinirii mass-mediei de limbă maghiară din Bazinul carpatic și că banii vor ajunge la Asociația Pentru Spațiul Media Transilvan – ASMT în două tranșe a câte 950 de milioane de forinți (aproximativ 3 milioane de euro).

Sociologul Tamás Kiss de la Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale spune că intrarea în joc a Asociației Pentru Spațiul Media Transilvan – ASMT nu a făcut decât să accentueze procesul de concentrare a produselor mass media în mâna organizațiilor asociate cu partidul FIDESZ, iar UDMR a rămas pe dinafară. “Mi se pare că UDMR-ul are din ce în ce mai puțin control asupra mass-mediei maghiare din România ca urmare a acestor procese. De exemplu posturile radio au fost cumpărate mai ales de la antreprenori loiali (organizațiilor și elitelor locale) UDMR, adică de sub controlul UDMR au intrat sub control FIDESZ”, a precizat Kiss, conform sursei citate.

