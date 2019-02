ALERTĂ! Se rupe Coliția PSD-ALDE? Tăriceanu a dat cărțile pe față!

Există tensiuni în Coaliţia de guvernământ. O recunoaşte însuşi liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu. El a susţinut că are nemulţumiri în ceea ce priveşte deciziile coaliţiei, dar a precizat că şi într-o căsnicie mai există certuri, dar în ansamblu asta nu contează.”Nu se întâmplă nimic. Domnul Teodorovici în ziua în care a făcut declaraţiile era supărat. Am văzut că a făcut tot felul de aprecieri faţă de diverse persoane, era foarte supărat. Eu cred că este suficient de matur să înţeleagă că astfel de lucruri se rezolvă în cadrul coaliţiei, nu prin astfel de declaraţii. Probabil că sunt multe situaţii în care am nemulţumiri şi am nemulţumiri, astea se pot rezolva în cadrul coaliţiei. Diferenţele de opinie nu pot duce la tensiuni pentru că avem un program de guvernare şi avem liniile directoare. Și într-o căsnicie mai există certuri, dar în ansambu asta nu înseamnă nimic ”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la România TV.

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu l-a sfătuit pe ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici să îşi ţină părerile pentru el atunci când comentează în legătură cu Ministerul Energiei, fiindcă nu cunoaşte cum funcţionează ministerul care este condus de un liberal.„Am văzut că domnul Teodorovici a făcut nişte comentarii în legătură cu OUG 114. Am ceva de spus. Îi dau un sfat domnului Teodorovici să îşi ţină părerile pentru el în ceea ce priveşte Ministerul Energiei, pentru că nu cunoaşte cum funcţionează. Nu cred că are suficiente date ca să ştie cum funcţionează Ministerul Energiei, care este condus de un liberal”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu. Comentariul său a fost făcut ca răspuns la o declaraţie de-a ministrului de Finanţe care a susţinut că ordonanţa 114/2018 nu va fi modificată sigur în şedinţa de Guvern. Săptămâna aceasta, ministrul Energiei, Anton Anton, a susţinut că această ordonanţă trebuie modificată, deoarece altfel firmele din energie nu vor mai avea bani de investiţii.