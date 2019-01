Alertă! Rusia riscă excluderea din toate competițiile sportive. Ratează și următoarea Olimpiadă? Când se va lua decizia

Vlad Alexandru miercuri, 02 ianuarie 2019 | 0 Comentarii | 48 Vizualizari Autor:Vizualizari

După ce la ultimele Jocuri Olimpice de Iarnă, care s-au desfășurat la începutul anului trecut în Coreea de Sud, Rusia nu a avut dreptul să aibă sportivi care să concureze sub propriul steag, ci doar sub drapelul olimpic, se pare că are toate șansele ca la Jocurile Olimpice de anul viitor din Japonia scenariul să se repete.