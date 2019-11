Un comitet independent al Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA) a recomandat suspendarea pe patru ani a Rusiei din viitoarele competiţii sportive internaţionale, inclusiv Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo, pentru falsificarea datelor laboratorului de la Moscova transmise anchetatorilor agenţiei, informează AFP.

Dacă această recomandare va fi acceptată de către Comitetul Executiv al AMA, care se va reuni pe 9 decembrie la Paris, Rusia nu va putea participa la următoarele ediţii ale Jocurilor Olimpice de vară şi de iarnă, din 2020, respectiv 2022, şi nici la Jocurile Olimpice ale Tineretului sau Jocurile Paralimpice, a explicat instituţia într-un comunicat, potrivit Agerpres.

Mai mult, Rusiei i-ar putea fi retrase şi meciurile de la Campionatul European de fotbal de anul viitor, pe care urmează să le găzduiască la Sankt Petersburg.

Autorităţile de la Moscova vor avea însă dreptul să conteste aceste posibile sancţiuni în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne.

Într-un lung comunicat, AMA a descris sancţiunile dure care i-au fost recomandate de către Comitetul său de Revizuire a Conformităţii (CRC). Astfel, timp de patru ani, niciun oficial rus nu va fi autorizat în locaţiile marilor competiţii sportive, iar Rusia nu ar mai putea solicita atribuirea de evenimente sportive internaţionale, inclusiv Jocurile Olimpice. Mai rău, dacă evenimentele i-au fost deja atribuite, organizatorul va trebui să le retragă şi „să le reatribuie altei ţări, cu excepţia cazului în are acest lucru este imposibil din punct de vedere legal sau practic”. Prin urmare, această măsură ar putea viza EURO 2020 şi oraşul Sankt Petersburg.

În plus, sportivii ruşi nu vor putea participa la competiţii sportive internaţionale importante decât atunci când vor fi capabili să demonstreze că nu sunt implicaţi în vreun fel în scandalul de dopaj cu care se confruntă ţara lor. În acest caz, nu li se va permite să concureze sub steagul Rusiei, ci sub drapel neutru, aşa cum se întâmplă deja în întrecerile atletice începând din 2015.

Potrivit comitetului independent al AMA, citat în comunicatul de presă al agenţiei, „sute” de rezultate suspecte ale testelor antidoping au fost eliminate din fişierele transmise de către Rusia la începutul anului 2019. Este vorba, în opinia CRC, de „un caz extrem de grav de neconformitate”.

Te-ar putea interesa și: