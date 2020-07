Situație incredibilă pentru clienții ING. Mai mulți români au acuzat că au fost contactați și au fost întrebați din ce trăiesc și de unde au bani în conturi. Pentru că au refuzat să ofere răspunsuri la întrebările în cauză, aceștia s-au trezit cu conturile închise, dezvăluie jurnaliștii de la Libertatea. Un client a susținut că fost inclus într-o bază de date și nu mai are voie să fie client ING vreme de 5 ani. Chiar dacă au primit înapoi banii din conturi, aceștia vor să sesizeze Avocatul Poporului.

Mai exact, un român client al ING România a povestit cum a fost contactat telefonic și a fost întrebat de situația sa financiară și ce face cu banii. Acesta nu a răspuns la întrebări, considerându-le un amestec în viața sa privată. Peste un timp, fără a primi o notificare, el s-a trezit că nu mai poate accesa contul pe care banca i-l blocase. Cel în cauză a ținut să precizeze pentru sursa citată că la pariuri online. „M-au întrebat: «Ce e cu sumele considerabile rulate pe contul dumnevoastră?» Eu i-am întrebat: «Care e treaba dumnevoastră?» Banca a spus că trebuie să știe proveniența. Le-am zis că sunt jucător de noroc, rulez banii pe care îi vreau. După 4-5 luni am folosit cardul și am constatat că nu mai am acces”, a povestit acesta celor de la Libertatea.

La fel a pățit și un alt client ING care a refuzat să vorbească despre proveniența banilor săi. Ulterior, a primit un mesaj în care era anunțat că a fost introdus într-o bază de date și că timp de 5 ani nu va mai putea fi client al ING Bank.

În replică, ING a indicat o directivă europeană care obligă instituțiile financiare să își actualizeze datele despre clienți. Este vorba de Directiva (UE) 2015/849. Scopul final al acesteia este combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.